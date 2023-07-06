Романа Костомарова выписали из больницы

Спортсмен поблагодарил всех врачей и близких, после чего в хорошем настроении покинул медицинское учреждение. Он также добавил, что он "счастлив жить".

Напомним, что фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

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