27 февраля
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Жизнь

Краевой профсоюз строителей устроил спортивный праздник «День здоровья»

День здоровья профсоюза строителей Алтайского края в честь 75-летия со дня образования Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

Краевой профсоюз строителей провёл спортивный праздник «День здоровья».
Краевой профсоюз строителей провёл спортивный праздник «День здоровья».
Фото: Краевой профсоюз строителей.

18 февраля 2023 года на базе отдыха РЖД «ЛОКОМОТИВ» профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, был организован и проведён ставший уже традиционным «День здоровья».

В этом году, помимо членов первичных профсоюзных организаций, в масштабном мероприятии приняли активное участие и приглашенные коллективы.

Пять равных по силе и духу команд сошлись в спортивном единоборстве в восьми спортивных дисциплинах:

  1. Биатлонная эстафета.
  2. Метание валенка в длину.
  3. Сибирские городки (метание валенка на точность).
  4. Меткий бросок.
  5. Баскетбол.
  6. Силовой тюбинг.
  7. Веселая эстафета.
  8. Штрафной бросок.

Больше 150 человек поддерживали и болели за своих спортсменов. Все этапы соревнований отличались оригинальностью и веселым задором!

Места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

  • V место — команда архитектурно-строительного колледжа;
  • IV место — команда проектного института «Сибгипросельхозмаш»;
  • III место — команда ООО «Замок-плюс»;
  • II место — команда специалистов по недвижимости Алтайского края;
  • I место — команда компания «Стройберг».

Андрей Замороко,
организатор мероприятия, председатель Алтайской краевой организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ:

— Самое главное в жизни каждого человека — здоровье. От его состояния зависит всё, абсолютно всё в жизни людей! И для того, чтобы подчеркнуть важность сохранения отличного здоровья, профсоюз строителей проводит такое полезное для эмоционального и физического состояния человека мероприятие. Хочу выразить благодарность всем участникам и организаторам нашего мероприятия. Спасибо за участие в жизни Профсоюза!

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