Краевой профсоюз строителей устроил спортивный праздник «День здоровья»

18 февраля 2023 года на базе отдыха РЖД «ЛОКОМОТИВ» профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, был организован и проведён ставший уже традиционным «День здоровья».
В этом году, помимо членов первичных профсоюзных организаций, в масштабном мероприятии приняли активное участие и приглашенные коллективы.
Пять равных по силе и духу команд сошлись в спортивном единоборстве в восьми спортивных дисциплинах:
- Биатлонная эстафета.
- Метание валенка в длину.
- Сибирские городки (метание валенка на точность).
- Меткий бросок.
- Баскетбол.
- Силовой тюбинг.
- Веселая эстафета.
- Штрафной бросок.
Больше 150 человек поддерживали и болели за своих спортсменов. Все этапы соревнований отличались оригинальностью и веселым задором!
Места в общекомандном зачете распределились следующим образом:
- V место — команда архитектурно-строительного колледжа;
- IV место — команда проектного института «Сибгипросельхозмаш»;
- III место — команда ООО «Замок-плюс»;
- II место — команда специалистов по недвижимости Алтайского края;
- I место — команда компания «Стройберг».
Андрей Замороко,
организатор мероприятия, председатель Алтайской краевой организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ:
— Самое главное в жизни каждого человека — здоровье. От его состояния зависит всё, абсолютно всё в жизни людей! И для того, чтобы подчеркнуть важность сохранения отличного здоровья, профсоюз строителей проводит такое полезное для эмоционального и физического состояния человека мероприятие. Хочу выразить благодарность всем участникам и организаторам нашего мероприятия. Спасибо за участие в жизни Профсоюза!