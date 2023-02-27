Краевой профсоюз строителей устроил спортивный праздник «День здоровья»

День здоровья профсоюза строителей Алтайского края в честь 75-летия со дня образования Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

18 февраля 2023 года на базе отдыха РЖД «ЛОКОМОТИВ» профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, был организован и проведён ставший уже традиционным «День здоровья».

В этом году, помимо членов первичных профсоюзных организаций, в масштабном мероприятии приняли активное участие и приглашенные коллективы.

Пять равных по силе и духу команд сошлись в спортивном единоборстве в восьми спортивных дисциплинах:

Биатлонная эстафета. Метание валенка в длину. Сибирские городки ( метание валенка на точность). Меткий бросок. Баскетбол. Силовой тюбинг. Веселая эстафета. Штрафной бросок.

Больше 150 человек поддерживали и болели за своих спортсменов. Все этапы соревнований отличались оригинальностью и веселым задором!

Места в общекомандном зачете распределились следующим образом:

V место — команда архитектурно-строительного колледжа;

IV место — команда проектного института «Сибгипросельхозмаш»;

III место — команда ООО «Замок-плюс»;

II место — команда специалистов по недвижимости Алтайского края;

I место — команда компания «Стройберг».

Андрей Замороко,

организатор мероприятия, председатель Алтайской краевой организации профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ:

— Самое главное в жизни каждого человека — здоровье. От его состояния зависит всё, абсолютно всё в жизни людей! И для того, чтобы подчеркнуть важность сохранения отличного здоровья, профсоюз строителей проводит такое полезное для эмоционального и физического состояния человека мероприятие. Хочу выразить благодарность всем участникам и организаторам нашего мероприятия. Спасибо за участие в жизни Профсоюза!

