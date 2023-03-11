11 марта
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Жизнь

«Красавчик» согласился с мнением, что его хотят «слить» с ТНТ

Телеведущий и звезда КВН Азамат Мусагалиев прокомментировал слухи о закрытии трех передач с его участием на телеканале ТНТ.

Телевизор.
Телевизор.
unsplash.com

Во время YouTube-шоу «Вопрос ребром» комик согласился с мнением поклонницы, что вещатель хочет его «слить».

Гостья передачи напомнила — телеканал закрыл три шоу, ведущим которых был Мусагалиев: «Где логика?», «Музыкальная интуиция» и «Я тебе не верю».

И спросила — нет ли у «красавчика» (популярный мем, который прозвучал в программе «Где логика?», — прим. ред.) ощущения, что его хотят слить с ТНТ. В ответ Азамат согласился, и поделился — есть какая-то горечь и сожаление.

О ведущем

Азамат Мусагалиев — российский телеведущий, юморист и актер. Он обрел популярность как капитан команды КВН «Сборная Камызякского края», ставшей чемпионом Высшей лиги КВН в 2015 году, напоминает Газета.Ru.

Ранее юмористка Щербакова рассказала, что много раз сталкивалась с несправедливостью на КВН.

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