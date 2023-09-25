Снежный Алтай. Прекрасные виды запечатлели по дороге на Каракольские озера

Только взгляните как красиво лег снег.
На каких-то фото вовсе кажется, что сейчас не осень, а лето.
Ранее мы рассказывали как магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском.
Жительница Барнаула поделилась живописными фотографиями Алтая.
Только взгляните как красиво лег снег.
На каких-то фото вовсе кажется, что сейчас не осень, а лето.
Ранее мы рассказывали как магнитные бури спровоцировали северное сияние под Новосибирском.
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