Мох или гриб. Что за необычное растение заметили жители Барнаула.

На кадре можно заметить, что оно интересно растет тропинкой. Прямо как в сказке.
Наша читательница отметила, что по всему лесу было очень много таких колоний.
Ранее алтайские фермеры рассказали, как выращивают необычную культуру.
Читательница altapress.ru заметила необычное растение в лесу Барнаула.
На кадре можно заметить, что оно интересно растет тропинкой. Прямо как в сказке.
Наша читательница отметила, что по всему лесу было очень много таких колоний.
Ранее алтайские фермеры рассказали, как выращивают необычную культуру.
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