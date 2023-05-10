Краснокнижного орла-могильника передадут в барнаульский центр

Зоозащитники отмечают, что Аркей уже слишком долго пребывает в центре, и ему может потребоваться длительная адаптация. Орел еще молод и не сможет сам начать охотиться.
Однако в Саратове нет вольера вдалеке от города. Поэтому было принято решение передать птицу в барнаульский РЦ "Ковчег". Там есть огромные вольеры и опытные специалисты, помогающим диким животным стать самостоятельными.
"Как бы мы ни любили своих птиц, нужно всегда думать о том, что лучше в первую очередь для них", - отмечают зоозащитники.
Волонтеры уже отправили в РПН все необходимые документы для законной перевозки орла-могильника.
Ранее алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму.