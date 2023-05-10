10 мая
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Жизнь

Краснокнижного орла-могильника передадут в барнаульский центр

Краснокнижного орла-могильника Аркея из Саратова передадут в барнаульский центр. Об этом сообщает пресс-служба центра защиты природы и реабилитации диких животных "Мудрый Рух".

Орел-могильник Аркей
Орел-могильник Аркей
Telegram-канал "Мудрый Рух 64 - спасение птиц и диких животных"

Зоозащитники отмечают, что Аркей уже слишком долго пребывает в центре, и ему может потребоваться длительная адаптация. Орел еще молод и не сможет сам начать охотиться.

Однако в Саратове нет вольера вдалеке от города. Поэтому было принято решение передать птицу в барнаульский РЦ "Ковчег". Там есть огромные вольеры и опытные специалисты, помогающим диким животным стать самостоятельными.

"Как бы мы ни любили своих птиц, нужно всегда думать о том, что лучше в первую очередь для них", - отмечают зоозащитники.

Волонтеры уже отправили в РПН все необходимые документы для законной перевозки орла-могильника.

Ранее алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму.

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