Красноярского экс-депутата Быкова обвинили в двойном убийстве

Напомним, 7 мая стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году.
Как отмечает агентство со ссылкой на информированный источник, следователи провели очные ставки с другими участниками дела. Речь идет об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова, входивших в преступную группу бизнесмена.
«Обвинение Быкову предъявлено, проведены очные ставки в другими участниками дела — Татаренковым и Бакуровым», — рассказал источник.
Бакуров — исполнитель убийства. Татаренков ранее давал показания о причастности Быкова к преступлению, на очной ставке он подтвердил свои показания.
Татаренкова ранее приговорили к 13 годам лишения свободы, Бакурова — к пожизненному лишению свободы.
Ранее член научно-консультативного совета СК назвал главную ошибку экс-депутата, задержанного за убийства «в лихие 90-е» в Сибири.
С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год — депутатом законодательного собрания Красноярского края.
В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение политической партии «Патриоты России», которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62% голосов избирателей.