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Жизнь

Красноярского экс-депутата Быкова обвинили в двойном убийстве

В Красноярском крае следователи предъявили обвинение бизнесмену и экс-депутату законодательного собрания Анатолию Быкову, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Анатолий Быков.
Анатолий Быков.
khakasia.info.

Напомним, 7 мая стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году.

Как отмечает агентство со ссылкой на информированный источник, следователи провели очные ставки с другими участниками дела. Речь идет об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова, входивших в преступную группу бизнесмена.

«Обвинение Быкову предъявлено, проведены очные ставки в другими участниками дела — Татаренковым и Бакуровым», — рассказал источник.

Бакуров — исполнитель убийства. Татаренков ранее давал показания о причастности Быкова к преступлению, на очной ставке он подтвердил свои показания.

Татаренкова ранее приговорили к 13 годам лишения свободы, Бакурова — к пожизненному лишению свободы.

Ранее член научно-консультативного совета СК назвал главную ошибку экс-депутата, задержанного за убийства «в лихие 90-е» в Сибири.

С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год — депутатом законодательного собрания Красноярского края.

В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение политической партии «Патриоты России», которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62% голосов избирателей.

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