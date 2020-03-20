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Жизнь

Крайстат пересчитал жителей Барнаула и нашел новых

Алтайкрайстат опубликовал отчет по миграционным процессам в Барнауле в 2019 году, в котором показано передвижение населения как внутри края, так и за его пределы.

Барнаульцам на экскурсии рассказали о деревянных памятниках архитектуры.
Барнаульцам на экскурсии рассказали о деревянных памятниках архитектуры.
Татьяна Крикун

Аналитики выяснили, что в прошлом году в Барнауле наблюдался миграционный прирост населения, который составил 1350 человек.

«Численность городского населения за счет миграции увеличилась на 774 человека, численность сельского населения — на 576 человек», — рассказали в ведомстве.

При этом общий объем миграции в городе в сравнении с 2018 годом уменьшился на 0,9%.

Согласно предоставленным данным, в город прибыло 24 494 человека, выбыло — 23 144.

Международная миграция пополнила город на 80 человек. Произошло это за счет государств-участников СНГ — оттуда приехали 145 новеньких, а в страны дальнего зарубежья уехали 65 барнаульцев.

Барнаульцы на берегу Оби. Речной вокзал, начало апреля 2014 г.
Барнаульцы на берегу Оби. Речной вокзал, начало апреля 2014 г.
Анна Зайкова

Положительную динамику показали три района — Железнодорожный Индустриальный и Ленинский. На эти территории людей больше приехало, чем уехало.

Октябрьский и Центральный районы люди покидали. В первом — 4 663 приехали и 5 393 уехали, во втором — 5 089 против 5 472.

Напомним, ранее мэрия Барнаула отчиталась о 39-кратном приросте населения из-за миграции.

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