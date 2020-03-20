Крайстат пересчитал жителей Барнаула и нашел новых

Аналитики выяснили, что в прошлом году в Барнауле наблюдался миграционный прирост населения, который составил 1350 человек.
«Численность городского населения за счет миграции увеличилась на 774 человека, численность сельского населения — на 576 человек», — рассказали в ведомстве.
При этом общий объем миграции в городе в сравнении с 2018 годом уменьшился на 0,9%.
Согласно предоставленным данным, в город прибыло 24 494 человека, выбыло — 23 144.
Международная миграция пополнила город на 80 человек. Произошло это за счет государств-участников СНГ — оттуда приехали 145 новеньких, а в страны дальнего зарубежья уехали 65 барнаульцев.
Положительную динамику показали три района — Железнодорожный Индустриальный и Ленинский. На эти территории людей больше приехало, чем уехало.
Октябрьский и Центральный районы люди покидали. В первом — 4 663 приехали и 5 393 уехали, во втором — 5 089 против 5 472.
Напомним, ранее мэрия Барнаула отчиталась о 39-кратном приросте населения из-за миграции.