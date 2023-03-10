10 марта
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Жизнь

Начали сносить крышу аварийного дома, с которого упали шлакоблоки на автомобили в Барнауле

Приступили к работам по сносу аварийного здания, с которого откололись шлакоблоки и упали на парковку возле многоквартирного жилого дома. На данный момент собираются снести только крышу. Об этом сообщают читатели altapress.ru.

Аварийное здание на пр. Ленина 131/2
Аварийное здание на пр. Ленина 131/2
Анна Зайкова

Экскаватор уже приступил к работе на пр. Ленина 131/2. Рабочие выбивают кирпичи над окнами.

Подрядчик заявил, что сносить будут только крышу, с которой упали шлакоблоки на припаркованные рядом автомобили. Судьба остального здания неизвестна.

Жильцы соседнего многоквартирного дома сообщают, что здание расселили еще 12−13 лет назад, но до сих пор не снесли.

3 марта строительные камни упали на парковку и повредили две машины. У автомобилей разбиты фары, а у одного помято крыло.

Также два крупных куска упали прямо на проезжую часть, где ездят автомобили и ходят горожане. Жильцы и прохожие не пострадали.

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