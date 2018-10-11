То появляется, то исчезает: как жильцы дома в центре Барнаула перессорились из-за лавочки

Жители барнаульского дома на проспекте Красноармейском, 53 уже несколько лет не могут прийти к общему мнению по поводу лавочки во дворе. Из-за этого в теплое время года скамейка то появляется, то исчезает. Председатель ТСЖ дома Константин Емешин считает, что такая ситуация сложилась из-за нежелания жильцов договариваться друг с другом.

В редакцию altapress.ru обратилась Наталья Шарова, которая представилась дочерью одной из жительниц дома на пр. Красноармейском, 53. Женщина сообщила, что уже не первый год пытается добиться, чтобы ее пожилой матери было где присесть во дворе. Периодически около подъезда появляется скамейка, но затем якобы по приказу председателя ТСЖ ее убирают.

Наталья Шарова:

Емешин ведь тоже пожилой человек! Как можно так относиться к своим жильцам? Неужели ему иногда самому не хочется присесть во дворе?

Виноваты школьники и пьяницы

Altapress.ru обратился за разъяснением к председателю ТСЖ «Красноармейский 53» Константину Емешину. Он подтвердил, что «скамеечный» конфликт действительно давний.

Двор на пр. Красноармейском , 53. Наталья Шарова для altapress.ru

Константин Емешин,

председатель ТСЖ «Красноармейский 53»:

Когда-то у каждого подъезда и во дворе были лавочки. Но наш двор расположен около двух школ. Во время учебного года во дворе собираются группы молодежи. Старшие курят и пьют пиво, а младшие лазят по гаражам. Кроме этого, в пристройке к дому есть пивной магазин. Второй год как там поставили шесть столов, назвали это баром и стали работать круглые сутки. А посетители выходят покурить и позволяют себе мочиться у подъезда и тех же лавочек.

С инициативой убрать скамейки выступили сами жильцы, когда устали от ночных криков любителей пива. Решение приняли на общем собрании собственников.

Константин Емешин,

председатель ТСЖ «Красноармейский 53»:

Константин Емешин. facebook.com/kyemeshin Особенно рьяно за это выступали женщины из четырех квартир. В этой ситуации Наталья Шарова, которая тоже присутствовала на собрании, не стала отстаивать свою позицию. Она избрала другую тактику — запугивать меня. Грозит, что напишет в администрацию и приведет корреспондентов. На мои просьбы попытаться договориться с противниками установки лавочек требует: «Вы начальник, поэтому прикажите вернуть скамейку». Объяснение, что ТСЖ — это некоммерческая организация, где все решает собрание и правление, а не председатель, не действует.

Что предложили недовольным?

В ТСЖ предлагали бабушке выносить с собой стул. Но Наталья Шарова сказала, что ее маме тяжело это делать. А поскольку они живут раздельно, то бабушке часто некому помочь.

Чтобы решить конфликт, Константин Емешин предложил жильцам провести отдельное собрание 22 сентября. Председатель ТСЖ разместил объявление, в котором обозначил, по чьей инициативе надо это сделать.

Двор на пр. Красноармейском , 53. Наталья Шарова для altapress.ru

Константин Емешин,

председатель ТСЖ «Красноармейский 53»:

Это вызвало новый скандал и гнев жильцов в сторону бабушки и ее дочки. Но поскольку на собрание пришли только сторонники установки скамейки — бабушка и ее родственники, то лавочку у первого подъезда восстановили. И тут же я получил угрозы от жителя квартиры на первом этаже, что он ночью срежет эту скамейку и украдет, а на меня напишет жалобу.

Тогда Константин Емешин разместил в подъездах объявление с призывом научиться договариваться. Лавочка пока стоит на своем месте. Но бабушку никто на ней не видит. На расспросы председателю ТСЖ сообщили, что сейчас она хворает.

Барнаульское ТСЖ «Красноармейский 53». Надежда Скалон

Константин Емешин,

председатель ТСЖ «Красноармейский 53»:

Мы реально несколько раз за лето то убираем, то ставим эту скамейку. И бабушка, и дочка — люди с «вертикальным» мышлением, они уже втянулись в борьбу, а договариваться с соседями не хотят. Им проще выйти на меня и угрожать, что они на меня «напишут куда надо». Они думают, что где-то есть большой начальник, который наведет в этом мире порядок. А это не так. Вот бабушка и возмущается: «Раньше пожалуешься, и все быстро решали, а сейчас такой разврат и власти нет».

Кто должен решать вопрос?

Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства является общим имуществом и принадлежит на собственникам жилья. Поэтому вопрос о монтаже или демонтаже скамеек можно решить только путем переговоров на общем собрании владельцев квартир.

Если же договориться не получится, работники ТСЖ будут вынуждены заниматься мартышкиным трудом: периодически ставить и убирать скамейку по просьбам жильцов, расходуя средства, заложенные на текущие работы.