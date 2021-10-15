Крупная коммунальная авария в Барнауле. Стало известно, когда дадут тепло и горячую воду

Глава Барнаула Вячеслав Франк в пятницу утром, 15 октября, провел оперативное совещание по устранению аварии на теплосетях, произошедшей 14 октября, сообщает мэрия города.

Напомним, 14 октября произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм в районе пересечения улиц Деповской и Брестской.

Тепло и горячую воду отключили в детской горбольнице № 1, краевой стоматологической поликлинике, детской стоматологической поликлинике, 50 многоквартирных домах (4904 жителя), 1 школе, 4 детских садах, 1 ссузе, 2 общежитиях АлтГПУ и нескольких административных зданияз (список объектов).

Директор Барнаульской теплосетевой компании (БТСК) Александр Гросс сообщил об успехах устранения повреждения на утро 15 октября.

«Демонтирован аварийный участок, ведутся сварочные работы, выполняется замена катушек 4,3 м и 2,1 м. Завершить сварочные работы и заполнить систему отопления планируется к 12:30. Начать подачу тепла в жилые дома и социально значимые объекты планируется к 14:00», — отметил он.

Франк отметил, что особое внимание необходимо уделить социальным объектам.

По словам начальника управления барнаульского ГОЧС Владимира Драчева, ведется постоянный мониторинг температурного режима в детской горбольнице № 1. В настоящее время в медучреждении температура +21 градус.

Глава горкома по образованию Андрей Муль сообщил, что образовательные учреждения продолжают работу.

«В школе и детских садах также проводится мониторинг температурного режима. Родители оповещены об отсутствии отопления», — доложил он.

В мэрии отметили, что ситуация находится на особом контроле в администрации города и Железнодорожного района.

Примечательно, что крупная авария произошла в тот день, когда устраняли другое крупное повреждение на теплосети в Барнауле.