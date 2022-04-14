Крупнейшая поликлиника Барнаула ищет докторов на зарплату от 40 тысяч

В поликлинике № 14 Барнаула открыли набор специалистов. Ожидается, что работать они будут в новом здании, которое скоро должны достроить, сообщает пресс-центр краевого правительства.

Как отметил главврач учреждения Дмитрий Денисов, переехать на новое место с современным оборудованием можно, но если не будет медиков, но все нововведения бессмысленны.

«Поэтому мы заранее анонсируем вакансии», — подчеркнул он.

Кто требуется?

Медицинские сестры, фельдшеры в неотложную помощь, терапевты, врачи по медицинской профилактике, неврологи, эндокринологи, оториноларингологи, хирурги, травматологи, гинекологи, рентгенологи, врачи УЗИ.

Нужны сотрудники и в детское отделение: педиатры, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, фельдшер в школу и медсестры.

Зарплата

Заработная плата узких специалистов — от 40 тысяч рублей, медицинских сестер — от 20 тысяч рублей.

Часть медиков готовы принять уже сегодня, других смогут разместить только в новом корпусе после его сдачи.

Обещают, что трудоустроят как опытных, так и начинающих специалистов.

Где строят и когда достроят новое здание?

Строительство 14-й поликлиники. Анна Зайкова.

Новая поликлиника находится на Лазурной, 46. Здание занимает порядка 15 тыс. квадратных метров, состоит из четырех блоков.

Учреждение будет рассчитано на 900 посещений в смену.

Работы планируется завершить в конце 2022 года.

По последним данным, к поликлинике № 14 прикреплено уже 110 тыс. барнаульцев.