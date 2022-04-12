12 апреля
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Здоровье

В Барнауле три стационара возобновили плановый прием пациентов

Медучреждения Алтайского края, переоборудованные в ковидные госпитали, постепенно возвращаются к плановому приему, сообщает мэрия города.

Ковид. Врачи.
Ковид. Врачи.
Дмитрий Лямзин.

В Барнауле плановый прием пациентов начали Краевой госпиталь для ветеранов войн, Краевой клинический центр охраны материнства и детства и Краевая клиническая психиатрическая больница им. Эрдмана.

В госпитале для ветеранов буквально за первые три дня работы стационар заполнился более чем наполовину, отмечает «Вечерний Барнаул».

Работает на базе госпиталя и поликлиническое отделение. По скорой госпиталь принимает пациентов терапевтического профиля.

«Поликлиники региона знают о том, что мы начали работать, с каким перечнем обследований и по каким показаниям к оперативному лечению принимаем. Хирургическое вмешательство проводим на следующий день после поступления, потом — активизация пациента и выписка на амбулаторный этап долечивания в участковой поликлинике», — рассказала замначальника госпиталя по медчасти Алена Харлова.

Примечательно, что ковидный госпиталь в медучреждении разворачивали дважды — в апреле 2020 года по февраль 2021 года и в июне 2021 года по март 2022 года.

В госпитале подчеркнули, что в случае изменения эпидситуации в крае здесь в третий раз могут разместить койки для зараженных ковидом.

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