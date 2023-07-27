Крушение вертолета, спасение утопающих и очереди в ГИБДД. Что произошло на Алтае 27 июля

- В Республике Алтай около села Тюнгур при посадке разбился частный вертолет Ми-8. Четыре человека погибли, еще четверо в тяжелом состоянии.
- Жители Барнаула пожаловались на огромные очереди в ГИБДД на постановку автомобиля на учет.
- Житель Алтайского края Николай Горбунов спас двух незнакомых ему детей, которые тонули на реке Чарыш. Но во время их спасения мужчина утонул сам.
- В Барнауле из-за прорыва трубы провалился асфальт. По словам очевидцев, в образовавшейся яме сначала застрял автомобиль, а потом в нее упала женщина.
- В Барнауле последние дни работает выставка «Сибирь — XIII»: уже 29 июля в 13:00 экспозиция закроется. Но 28 июля еще можно попасть на последнее мероприятие проекта.
- Новым главным режиссером театра драмы имени Шукшина стал Георгий Цнобиладзе. Вот несколько его высказываний — о сцене, жизни и людях.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter