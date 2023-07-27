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Жизнь

Крушение вертолета, спасение утопающих и очереди в ГИБДД. Что произошло на Алтае 27 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 27 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Республике Алтай около села Тюнгур при посадке разбился частный вертолет Ми-8. Четыре человека погибли, еще четверо в тяжелом состоянии.
  • Жители Барнаула пожаловались на огромные очереди в ГИБДД на постановку автомобиля на учет.
  • Житель Алтайского края Николай Горбунов спас двух незнакомых ему детей, которые тонули на реке Чарыш. Но во время их спасения мужчина утонул сам.
  • В Барнауле из-за прорыва трубы провалился асфальт. По словам очевидцев, в образовавшейся яме сначала застрял автомобиль, а потом в нее упала женщина.
  • В Барнауле последние дни работает выставка «Сибирь — XIII»: уже 29 июля в 13:00 экспозиция закроется. Но 28 июля еще можно попасть на последнее мероприятие проекта.
  • Новым главным режиссером театра драмы имени Шукшина стал Георгий Цнобиладзе. Вот несколько его высказываний — о сцене, жизни и людях.
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