Крючка-закорючка. Как корреспонденты altapress.ru пишут от руки

Сотрудникам редакции altapress.ru предложили написать от руки фразу: «В „Алтапрессе“ можно не кавычить». В кавычках, разумеется, — для иронии.
Но в какой-то момент все пошло не по плану: одни восприняли надпись всерьез, другие — наоборот, а кое-кто воспользовался кавычками на свое усмотрение.
Ежегодно 23 января в мире отмечают Международный день почерка. Праздник придумали в Ассоциации производителей пишущих принадлежностей, которая выбрала дату дня рождения Джона Хэнкока.
Он родился 23 января 1737 года и первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости США.
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