Крючка-закорючка. Как корреспонденты altapress.ru пишут от руки

Большинство читателей altapress.ru знают журналистов только по текстам в сети. Предлагаем посмотреть, как сотрудники редакции пишут от руки.

Сотрудникам редакции altapress.ru предложили написать от руки фразу: «В „Алтапрессе“ можно не кавычить». В кавычках, разумеется, — для иронии.

Но в какой-то момент все пошло не по плану: одни восприняли надпись всерьез, другие — наоборот, а кое-кто воспользовался кавычками на свое усмотрение.