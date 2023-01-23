23 января
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Жизнь

Крючка-закорючка. Как корреспонденты altapress.ru пишут от руки

Большинство читателей altapress.ru знают журналистов только по текстам в сети. Предлагаем посмотреть, как сотрудники редакции пишут от руки.

Почерк.
Почерк.
Altapress.ru

Сотрудникам редакции altapress.ru предложили написать от руки фразу: «В „Алтапрессе“ можно не кавычить». В кавычках, разумеется, — для иронии.

Но в какой-то момент все пошло не по плану: одни восприняли надпись всерьез, другие — наоборот, а кое-кто воспользовался кавычками на свое усмотрение.

Ежегодно 23 января в мире отмечают Международный день почерка. Праздник придумали в Ассоциации производителей пишущих принадлежностей, которая выбрала дату дня рождения Джона Хэнкока.

Он родился 23 января 1737 года и первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости США.

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