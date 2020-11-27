«Кто не слышал, тот увидит!»: Кличко рассмешил соцсети сборником своих цитат

Мэр Киева Виталий Кличко выпустил сборник «Кто не слышал, тот увидит!» со своими известными цитатами. В своем Instagram он опубликовал видео с презентации книги.

В сборник вошли самые известные фразы Кличко: «у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть» и другие.

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», — это, наверное, самое крылатое выражение Кличко.

Еще два «изречения» вынесли на обложку. На презентации мэр Киева отметил, что из этой книжки нельзя вырвать страницы — как слова, которые не выкинуть из песни.

Как сообщает РИА «Новости», пользователи соцсетей высмеяли Кличко после выпуска сборника цитат.

«Вас действительно радует то, что аж на целую книжку набралось?» — спросили в комментариях у мэра.

Также отметили, что уже пятый год с начала отопительного сезона дома без отопления и горячей воды — это не смешно и с книжкой, и без книжки.

Кроме того, Кличко припомнили одну из последних фраз: «Раньше умирал каждый шестой, а теперь каждый второй». Это в сборник не вошло.

«В книге все же нет самой лучшей и дорогой шутки в истории человечества — Подольского моста с метро на Троещину, которого нет, и дороги, ведущей на Броварское шоссе. Так пошутить за 500 миллионов долларов мог только гений», — написал один из жителей Украины.

Напомним, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении уволить Виталия Кличко. Однако накануне бывший боксер вновь победил на выборах мэра Киева.