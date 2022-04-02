Кто победил в первоапрельском шуточном розыгрыше altapress.ru

1 апреля редакция altapress.ru опубликовала тест-игру «Угадайте: эти алтайские новости — настоящие или нет?», и пообещала провести розыгрыш шуточных призов среди тех, кто наберет достаточное количество баллов (от 8 до 10). Подводим итоги.

Итак, тест с начала и до конца прошли около 1 тыс. читателей altapress.ru. Из них только 82 смогли правильно ответить почти на все вопросы.

Они и участвовали в розыгрыше.

Полный список участников розыгрыша Полный список участников розыгрыша

Позже мы внесли все псевдонимы участников в специальный сервис-рандомайзер, который случайным образом выбрал троих участников.

В итоге победителями стали читатели с никами Эксперт (1 место приз — 10 килограммов сахара), Шурик (тот, что под именем Александр, 2 место, приз — пачка офисной бумаги) и Княгиня Ольга (3 место, приз — продуктовый набор для кота).

В ближайшие дни мы свяжемся с победителями и расскажем, где и как забрать приз.

Редакция altapress.ru благодарит всех, кто принял участие в розыгрыше. Надеемся, нам удалось немного вас отвлечь и развлечь!