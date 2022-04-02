Кто победил в первоапрельском шуточном розыгрыше altapress.ru

Итак, тест с начала и до конца прошли около 1 тыс. читателей altapress.ru. Из них только 82 смогли правильно ответить почти на все вопросы.
Они и участвовали в розыгрыше.
Позже мы внесли все псевдонимы участников в специальный сервис-рандомайзер, который случайным образом выбрал троих участников.
В итоге победителями стали читатели с никами Эксперт (1 место приз — 10 килограммов сахара), Шурик (тот, что под именем Александр, 2 место, приз — пачка офисной бумаги) и Княгиня Ольга (3 место, приз — продуктовый набор для кота).
В ближайшие дни мы свяжемся с победителями и расскажем, где и как забрать приз.
Редакция altapress.ru благодарит всех, кто принял участие в розыгрыше. Надеемся, нам удалось немного вас отвлечь и развлечь!