Кто такая Дана Интернэшнл и почему в сети обсуждают ее выступление на «Евровидении»

Дана Интернэшнл — одна из самых знаменитых певиц-транссексуалов, пишет womanmirror.ru. После победы на «Евровидении» в 1998 году с песней Diva исполнительница стала очень популярной.

Песня стала хитом, ее русскоязычный кавер — одной из визитных карточек Филиппа Киркорова. Некоторое время знаменитости даже выступали вместе, уточняет wmj.ru.

Настоящее имя Даны Интернэшнл — Аарон Коэн. Операцию по коррекции пола певица сделала в 90-х.

Псевдоним Дана Интернэшнл взяла в честь своей первой любви по имени Даниэль.

На «Евровидении» в 2019 году Дана Интернэшнл исполнила собственную версию композиции Just The Way You Are Бруно Марса. Она вышла на сцену в красном платье, сквозь которое просвечивало белье, и продемонстрировала прекрасную физическую форму.

«Евровидение-2019» проходит с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит в полуфинале 16 мая.