Воспоминание чуда архистратига Михаила — ежегодный православный праздник, который отмечают 19 сентября. По преданию, много веков назад архангел Михаил уберег христианина от страшной опасности — бурного водного потока двух горных рек.

Кто такой архангел Михаил?

Согласно православному вероучению, архангел Михаил — один из семи высших ангелов (архангелов). Имя архангела переводится с еврейского «Кто как Бог». Еще архангела Михаила называют архистратигом — старшим среди воинов. Он возглавляет небесное воинство, сообщает журнал «Фома».

О чем молятся архангелу Михаилу?

Считается, что именно архангелы открывают людям волю Бога. На Руси у архангела Михаила обычно просили помощи в избавлении от скорби, ему молились при входе в новый дом и на основание дома. Архистратига Михаила просили покровительствовать царскому трону и государству вообще. Предводителю небесного воинства молились о спасении и сохранении страны.

Крест. Распятие. СС0

Воспоминание чуда архистратига Михаила: что произошло?

Чудо архистратига Михаила, которое вспоминают 19 сентября каждый год, произошло в Малой Азии в 4 веке. Во Фригии построили храм возле чудотворного источника в честь архангела Михаила. Язычники решили снести его: они соединили русла двух горных рек, чтобы бурный поток снес церковь.

В храме служил благочестивый старец Архипп. Он горячо взмолился к архистратигу Михаилу, и архангел услышал его. Он появился на пути горного потока и ударил жезлом: в горах образовалась расщелина, которая поглотила воду. В честь этого события город назвали Хоны («расселина»).

Православная церковь 19 сентября 2018 отмечает праздник Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех.

Есть ли другие церковные праздники в честь архангела Михаила?

Да, есть. 21 ноября православные христиане празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.