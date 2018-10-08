Житие Сергия Радонежского: кратко
Преподобный Сергий Радонежский родился в семье благочестивых бояр. По преданию, он с юности любил читать священные книги и стремился ко всему доброму.
После кончины родителей преподобный вместе со старшим братом поселились в глухом лесу и построили там келью и церковь. Брат вскоре ушел в московский монастырь, а 24-летний Варфоломей стал монахом с именем Сергий.
Постепенно вокруг него стали селиться люди, и появилась настоящая монастырская обитель. Преподобный Сергий стал ее игуменом (настоятелем).
Еще при жизни он творил чудеса: по преданию, Сергий Радонежский воскресил единственного сына отчаявшегося отца. Он благословил князя Дмитрий Донского перед Куликовской битвой и дал ему в помощь монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю.
В житии Сергия Радонежского сказано, что однажды он удостоился чудесного видения: ему явилась Богородица в сопровождении апостолов Петра и Иоанна Богослова. Матерь Божья пообещала ему всегда покровительствовать Троице-Сергиеву монастырю.
Преподобный Сергий Радонежский умер в глубокой старости. Это произошло 8 октября (25 сентября по старому стилю). В 1452 году его причислили к лику святых, сообщает официальный сайт Московского Патриархата.
Дни памяти преподобного Сергия Радонежского
В честь святого Сергия Радонежского православная церковь установила несколько праздников:
- 18 июля — воспоминание обретения честных мощей Сергия Радонежского;
- 8 октября — преставление преподобного Сергия Радонежского, пишет pravoslavie.ru.