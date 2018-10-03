Покров Пресвятой Богородицы — это великий церковный праздник. В народе считалось, что венчание в Покров день гарантирует счастливую семейную жизнь. Рассказываем, какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2018 году, об истории и традициях праздника.

Какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2018 году?

В 2018 году Покров Богородицы празднуют 14 октября. Дата Покрова из года в год не меняется.

Что такое Покров Богородицы?

14 октября православные вспоминают о событии, которое произошло в 910 году в осажденном Константинополе. По преданию, Богородица явилась молящимся и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, сообщает «Фома». Враги не смогли вторгнуться в город. В праздник Покрова верующие вспоминают о том, как Божия Матерь заступилась за просящих ее о помощи.

Церковь. Девочка. Крещение СС0

Можно ли венчаться на Покров-2018?

В 2018 году Покров Пресвятой Богородицы — это воскресенье.

По церковным правилам, нельзя венчаться:

С воскресенья перед Прощеным воскресеньем и до первого воскресенья после Пасхи;

В течение всего Петрова и Рождественского постов;

В канун однодневных постов , то есть накануне среды и пятницы;

то есть накануне среды и пятницы; Накануне воскресных дней , великих праздников , храмовых ( престольных) праздников , сообщает «Фома».

В 2018 году на Покров венчаться можно, но обязательно нужно заранее обсудить этот вопрос в храме, где вы хотите провести это таинство.

Храм. Церковь. Духовность СС0

Покров Богородицы: традиции и обычаи праздника

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в православии нет поста. Если Покров выпадает на среду или пятницу, в этот день постящимся можно есть рыбу.

В народном сознании свадьба на Покров практически гарантировала благополучную семейную жизнь. Однако это только народное представление, не связанное с какими-либо религиозными воззрениями.

Традиция жениться на Покров связана с тем, что в середине октября уже заканчивалась уборка урожая, и крестьянские семьи преимущественно были в достатке. На Руси говорили: «Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)», пишет «Фома».

Праздник Покрова считался свадебным днем еще и потому, что омофор Богородицы ассоциировался с платком замужней женщины и фатой невесты.

14 октября верующие ходят в храм на праздничную службу, исповедаются и причащаются.