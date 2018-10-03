Какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2018 году?
В 2018 году Покров Богородицы празднуют 14 октября. Дата Покрова из года в год не меняется.
Что такое Покров Богородицы?
14 октября православные вспоминают о событии, которое произошло в 910 году в осажденном Константинополе. По преданию, Богородица явилась молящимся и распростерла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, сообщает «Фома». Враги не смогли вторгнуться в город. В праздник Покрова верующие вспоминают о том, как Божия Матерь заступилась за просящих ее о помощи.
Можно ли венчаться на Покров-2018?
В 2018 году Покров Пресвятой Богородицы — это воскресенье.
По церковным правилам, нельзя венчаться:
- С воскресенья перед Прощеным воскресеньем и до первого воскресенья после Пасхи;
- В течение всего Петрова и Рождественского постов;
- В канун однодневных постов, то есть накануне среды и пятницы;
- Накануне воскресных дней, великих праздников, храмовых (престольных) праздников, сообщает «Фома».
В 2018 году на Покров венчаться можно, но обязательно нужно заранее обсудить этот вопрос в храме, где вы хотите провести это таинство.
Покров Богородицы: традиции и обычаи праздника
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в православии нет поста. Если Покров выпадает на среду или пятницу, в этот день постящимся можно есть рыбу.
В народном сознании свадьба на Покров практически гарантировала благополучную семейную жизнь. Однако это только народное представление, не связанное с какими-либо религиозными воззрениями.
Традиция жениться на Покров связана с тем, что в середине октября уже заканчивалась уборка урожая, и крестьянские семьи преимущественно были в достатке. На Руси говорили: «Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)», пишет «Фома».
Праздник Покрова считался свадебным днем еще и потому, что омофор Богородицы ассоциировался с платком замужней женщины и фатой невесты.
14 октября верующие ходят в храм на праздничную службу, исповедаются и причащаются.