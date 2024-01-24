Кто в крае ищет дома-призраки и что не так с БАДами. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Автовладельцы, вы уже видели изменения в законах? Если нет, рекомендую почитать вот здесь. Там есть вся информация о продлении прав, краткосрочных ОСАГО и кое-что о нетрезвом вождении. Другие новости Алтайского края читайте в моей подборке.

Замначальника управления печати стал экс-редактор "Свободного курса" и altapress.ru

Андрей Никитин занял кресло заместителя начальника "медийного" управления региона. Никитин был связан не только с ИД «Алтапресс». Он работал заместителем главного редактора «Алтайской правды», главным редактором «Сибирской медиагруппы», директором по развитию в ИА «Амител».

Газеты. unsplash.com.

Белоярская крепость снова горела. Что с ней будет дальше?

Копия Белоярской крепости в Новоалтайске снова лишилась стационарного музея. Дом приказчика с настоящей русской печью проработал меньше месяца. 21 января он выгорел дотла вместе со всеми экспонатами.

Вероятно, пожар произошел из-за настоящей русской печи. Запланированный летний фестиваль исторической реконструкции «Белоярская крепость» не отменяют.

Почитать подробности можно здесь.

Белоярская крепость "Белоярская крепость"

БАД людей ищет

В Алтайском крае будут строить биотехнопарк. Он станет первым в России промышленным технопарком, созданным на базе фармкомпании. Заниматься он будет, как вы уже могли понять, выпуском БАДов.

В России биологически активные добавки к пище пьет каждый пятый. В стране растет популярность здорового образа жизни, а маркетплейсы продают их без как-либо преград. Поэтому на законодательном уровне хотят ужесточить их производство. Посмотрим, что из этого получится.

Почитать о биотехнопарке можно здесь.

Таблетки, лекарства СС0

Что еще почитать?

Барнаульцы сфотографировали очередь в штаб возможного кандидата в президенты Бориса Надеждина. Политик продолжает собирать подписи для подачи документов в ЦИК.

Зачем искатели древности ездят по Алтаю и какие исторические шедевры они уже отыскали. Большой материал для любителей историй о призраках. В данном случае - домах-призраках.

Самое важное - в нашем Telegram-канале