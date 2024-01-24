Кто в крае ищет дома-призраки и что не так с БАДами. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Замначальника управления печати стал экс-редактор "Свободного курса" и altapress.ru
Андрей Никитин занял кресло заместителя начальника "медийного" управления региона. Никитин был связан не только с ИД «Алтапресс». Он работал заместителем главного редактора «Алтайской правды», главным редактором «Сибирской медиагруппы», директором по развитию в ИА «Амител».
Белоярская крепость снова горела. Что с ней будет дальше?
Копия Белоярской крепости в Новоалтайске снова лишилась стационарного музея. Дом приказчика с настоящей русской печью проработал меньше месяца. 21 января он выгорел дотла вместе со всеми экспонатами.
Вероятно, пожар произошел из-за настоящей русской печи. Запланированный летний фестиваль исторической реконструкции «Белоярская крепость» не отменяют.
Почитать подробности можно здесь.
БАД людей ищет
В Алтайском крае будут строить биотехнопарк. Он станет первым в России промышленным технопарком, созданным на базе фармкомпании. Заниматься он будет, как вы уже могли понять, выпуском БАДов.
В России биологически активные добавки к пище пьет каждый пятый. В стране растет популярность здорового образа жизни, а маркетплейсы продают их без как-либо преград. Поэтому на законодательном уровне хотят ужесточить их производство. Посмотрим, что из этого получится.
Почитать о биотехнопарке можно здесь.
Что еще почитать?
- Барнаульцы сфотографировали очередь в штаб возможного кандидата в президенты Бориса Надеждина. Политик продолжает собирать подписи для подачи документов в ЦИК.
- Зачем искатели древности ездят по Алтаю и какие исторические шедевры они уже отыскали. Большой материал для любителей историй о призраках. В данном случае - домах-призраках.
Самое важное - в нашем Telegram-канале