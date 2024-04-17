Куличи за иконой: Страстная неделя — что важно знать, как правильно провести и почему каждый день называют Великим

Страстной называется седьмая неделя Великого поста, она предваряет один из главных христианских праздников — Пасху.

В этом году Пасха отмечается 5 мая. А завершающая седмица — самая важная на долгом пути верующих к Пасхе, поэтому каждый ее день называют Великим, пишет "КП".

28 апреля верующие встретят Вербное воскресенье. А с понедельника — 29 апреля — и до Великой субботы 4 мая продлится Страстная неделя.

Святые дни

Седьмая неделя подводит верующих к Светлому Воскресению Христа. Она посвящена последним земным дням Спасителя. Каждый день на пути Иисуса к кресту и следующему за ним чуду воскресения считается святым — поэтому он отмечается православными как Божественный праздник.

Особая часть

Эта неделя в православии особая часть литургического года, которая следует за Великим постом. Эта неделя заканчивает долгое приготовление верующих к встрече со Светлым Воскресением Христовым или Пасхой.

Что можно делать

С понедельника по четверг принято наводить порядок дома, заниматься уборкой, мытьем окон, подготовкой жилища, двора и огорода к Пасхе.

Полезно выбросить ненужный, накопившийся хлам.

Нужно заранее купить продукты для праздничного застолья.

Чистый четверг

Чистый четверг — последний день, когда можно заниматься физическим трудом перед Пасхой. Принято мыться, заканчивать уборку, выносить сор из дома, заниматься подготовкой пасок и пасхальных куличей.

Куличи и размышления

Пятницу лучше проводить в молчании и размышлениях. Можно печь куличи и красить яйца.

В субботу православные завершают все приготовления к празднику и украшение дома. Они приходят в церковь, чтобы освятить куличи и пасхи.

Что нельзя делать

В пятницу и субботу верующим не разрешена трудоемкая физическая работа. В эти дни нельзя шуметь, устраивать вечеринки, застолья и праздники. Запрещено ссориться, брать и давать деньги в долг.

Строгое питание

Страстная неделя — самая строгая в Великом посте. Первые три дня седмицы — понедельник, вторник и среда — отведены под «сухоядение».

В четверг разрешено есть вареные и тушеные блюда без масла. В пятницу верующие не едят целый день.

Накануне Пасхи — в субботу — готовят горячую еду без масла и пьют вино.

Ранее сообщалось, что строго запрещено делать на Страстную пятницу и когда можно печь куличи к Пасхе.

Традиции

Если человек в течение трех лет строго соблюдал пост в Великую пятницу, то сможет узнать о своей смерти за три дня. Была и иная версия: если ничего не есть в Страстную пятницу, Бог простит все грехи.

Нужно вернуться домой до заката и не выходить до утра. Считалось, что в эту ночь плодится нечисть.

В старину была традиция на Страстную пятницу шутить и разыгрывать людей. Чем больше незамужняя девушка сделает розыгрышей, тем лучше у нее будет жених.

Также на Страстную пятницу перед иконой Богородицы зажигают лампаду или свечу, произносят молитву.

Куличи за иконой

Есть мнение, что готовить куличи лучше как можно ближе к Пасхе, чтобы вкусный аромат не соблазнял во время поста.

Другие уверены — Церковь не запрещают печь куличи в пятницу перед Пасхой. Более того, по поверьям, хлеб или кулич, которые приготовили в эту пятницу, никогда не испортятся, не заплесневеют и смогут излечить от разных болезней.

Кусочек от пасхального кулича, который испекли в Страстную пятницу, хранят за иконами до следующей Страстной недели — весь год будет крепкое здоровье.

Освящение куличей в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru

Народные приметы

Большое половодье — к хорошему сенокосу, удачной рыбалке весной.

Короткий и глухой гром — к ясной погоде.

Гроза — к засушливому лету.

Пчелы начали летать — к теплой весне.

На закате видна молния — скоро пойдет дождь.

Облака синего цвета — перед дождем.

На ночном небе не видно звезд — к теплой погоде.

Животные слишком беспокойные, не находят себе места — погода сильно испортится, к дождю, ураганному ветру.

Дождь — будет много грибов.

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