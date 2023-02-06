6 февраля
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Жизнь

Купола на месте, а цвет пропал. Как белый храм в Барнауле превратился в красный с пластиковыми окнами

В Барнауле заканчивают строительство православного храма Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова, 55. Мы заметили, что результат несколько отличается от того, который был представлен на градсовете. Каким его ожидали увидеть и насколько изменения допустимы — разбирался altapress.ru.

Визуализация эскизного проекта храм Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова, 55.
Визуализация эскизного проекта храм Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова, 55.
Проектная мастерская "Итог".

Белый терем

Проект от мастерской «Итог» приняли на заседании градостроительного совета ровно год назад. Заказчик — Православный приход Богородице-Одигитриевской церкви Барнаульской епархии РПЦ.

На эскизе представили здание в русском стиле с зеленой крышей, тремя золотыми куполами и фасадом, облицованным белым кирпичом. Эксперты посчитали проект достойным и приняли его, но внесли несколько замечаний, которые попросили учесть в рабочем порядке.

Архитектор Петр Анисифоров обратил внимание экспертов на маленький основной купол и порекомендовал заказчику пересмотреть пропорции здания.

«Боковые выходы наверху, там где кровля, можно же акцентировать. И тогда они „удержат“ основной элемент купола. И я бы использовал другие пропорции, потому что с колокольней он никак не связывается. А ведь храм — это искусство великих пропорций», — отметил он.

К пожеланию в результате не прислушались. Не учли и наблюдение руководителя архитектурной мастерской «Классика» Александра Деринга.

«В глаза бросается арка на звоннице. Она сразу же подпирается „пояском“. Но ведь арки так не делают, — заметил архитектор. — Над ней должно быть какое-то пространство. Нужно поработать еще и над этим».

Что из себя представляет храм сейчас

Храм Иконы Божьей Матери встал между жилыми многоэтажками и гаражным комплексом. Как мы видим, он заметно отличается от проекта, представленного на градсовете.

Так авторы пересмотрели цветовое решение: белые стены стали красными, зеленая крыша — синей. Звонницу остеклили, а окна на первом этаже стали ниже и потеряли декоративные шпросы.

Визуализация эскизного проекта храм Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова, 55.
Визуализация эскизного проекта храм Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова, 55.
Проектная мастерская «Итог».
Храм на Шумакова, 55.
Храм на Шумакова, 55.
Анна Недобиткова.

Здание возвели на участке площадью 2,8 тыс. кв. м. Большую часть территории оставили под дорожки и площадки, вымощенные тротуарной плиткой, а также озеленение.

Площадь самого одноэтажного здания составила всего 392 кв. м — вмещает такая кроха не более 50 прихожан. Службы здесь планируют проводить только по выходным и праздникам.

Насколько допустимы изменения

Altapress.ru уточнил, насколько сильно можно менять проект после того, как его рассмотрел градостроительный совет.

Александр Деринг напомнил, что совет носит рекомендательный характер. Пока действует эта норма, то и отклонения от рассмотренного проекта допускаются.

«Есть масса причин, почему так может произойти, — говорит архитектор. — Но, конечно, если здание в эскизе — одной длины, а строят в два раза короче, то это меняет его объемно-пространственные характеристики. Тогда администрация вправе потребовать новое заседание».

Храм на Шумакова, 55.
Храм на Шумакова, 55.
Анна Недобиткова.

Также эксперт добавил, что визуализация — это иллюзия.

«Визуализатор может очаровать и отвлечь от деталей, создав атмосферу на картинке. А без нее, в реальности результат выглядит совершенно по-другому, — говорит Александр Деринг. — Хоть окна, вроде бы, на нужных местах и силуэты узнаются и т. д. Это, к сожалению, неудивительно».

В конечном счете ответственность за «отклонение» от плана лежит не на мастерской, а на тех, кто принимает участие в финальной стадии строительства.

«Если получилось плохо, архитектор может до конца своей жизни каяться и говорить, что это не он», — шутит Деринг.

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