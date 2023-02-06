Купола на месте, а цвет пропал. Как белый храм в Барнауле превратился в красный с пластиковыми окнами

В Барнауле заканчивают строительство православного храма Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова, 55. Мы заметили, что результат несколько отличается от того, который был представлен на градсовете. Каким его ожидали увидеть и насколько изменения допустимы — разбирался altapress.ru.

Белый терем

Проект от мастерской «Итог» приняли на заседании градостроительного совета ровно год назад. Заказчик — Православный приход Богородице-Одигитриевской церкви Барнаульской епархии РПЦ.

На эскизе представили здание в русском стиле с зеленой крышей, тремя золотыми куполами и фасадом, облицованным белым кирпичом. Эксперты посчитали проект достойным и приняли его, но внесли несколько замечаний, которые попросили учесть в рабочем порядке.

Архитектор Петр Анисифоров обратил внимание экспертов на маленький основной купол и порекомендовал заказчику пересмотреть пропорции здания.

«Боковые выходы наверху, там где кровля, можно же акцентировать. И тогда они „удержат“ основной элемент купола. И я бы использовал другие пропорции, потому что с колокольней он никак не связывается. А ведь храм — это искусство великих пропорций», — отметил он.

К пожеланию в результате не прислушались. Не учли и наблюдение руководителя архитектурной мастерской «Классика» Александра Деринга.

«В глаза бросается арка на звоннице. Она сразу же подпирается „пояском“. Но ведь арки так не делают, — заметил архитектор. — Над ней должно быть какое-то пространство. Нужно поработать еще и над этим».

Что из себя представляет храм сейчас

Храм Иконы Божьей Матери встал между жилыми многоэтажками и гаражным комплексом. Как мы видим, он заметно отличается от проекта, представленного на градсовете.

Так авторы пересмотрели цветовое решение: белые стены стали красными, зеленая крыша — синей. Звонницу остеклили, а окна на первом этаже стали ниже и потеряли декоративные шпросы.

Визуализация эскизного проекта храм Иконы Божьей Матери на ул. Шумакова , 55. Проектная мастерская «Итог». Храм на Шумакова , 55. Анна Недобиткова.

Здание возвели на участке площадью 2,8 тыс. кв. м. Большую часть территории оставили под дорожки и площадки, вымощенные тротуарной плиткой, а также озеленение.

Площадь самого одноэтажного здания составила всего 392 кв. м — вмещает такая кроха не более 50 прихожан. Службы здесь планируют проводить только по выходным и праздникам.

Насколько допустимы изменения

Altapress.ru уточнил, насколько сильно можно менять проект после того, как его рассмотрел градостроительный совет.

Александр Деринг напомнил, что совет носит рекомендательный характер. Пока действует эта норма, то и отклонения от рассмотренного проекта допускаются.

«Есть масса причин, почему так может произойти, — говорит архитектор. — Но, конечно, если здание в эскизе — одной длины, а строят в два раза короче, то это меняет его объемно-пространственные характеристики. Тогда администрация вправе потребовать новое заседание».

Храм на Шумакова , 55. Анна Недобиткова.

Также эксперт добавил, что визуализация — это иллюзия.

«Визуализатор может очаровать и отвлечь от деталей, создав атмосферу на картинке. А без нее, в реальности результат выглядит совершенно по-другому, — говорит Александр Деринг. — Хоть окна, вроде бы, на нужных местах и силуэты узнаются и т. д. Это, к сожалению, неудивительно».

В конечном счете ответственность за «отклонение» от плана лежит не на мастерской, а на тех, кто принимает участие в финальной стадии строительства.