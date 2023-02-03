Дом в колодце и сэндвич-центр. Какие проекты одобрили на градсовете в Барнауле

Почему дом, который хотят построить на месте супермаркета «Холди Дискаунтер», градсовет отправил на доработку, altapress.ru уже рассказал . Теперь покажем, какие проекты понравились экспертам. Спойлер: в них не все идеально.

Дом чемпионов

На градсовете рассмотрели проект здания регионального центра настольного тенниса, который должен появиться на Павловском тракте, 156б, неподалеку от старой «Ленты». Проектную документацию разработала компания «Альфа-Проект» за 6,3 млн рублей.

Проект здания регионального центра настольного тенниса , Павловский тракт , 156б. Альфа-Проект. Проект здания регионального центра настольного тенниса , Павловский тракт , 156б. Альфа-Проект.

В двухэтажном спортивном центре разместят универсальный зал площадью 1,2 тыс. кв. м., а также игровой зал в 900 кв. м. В первом — будут переносные трибуны, вмещающие до 70 зрителей. Здание планируют использовать в основном как тренировочную базу, здесь не предполагают масштабных соревнований.

На первом и втором этажах появятся хозяйственно-бытовые помещения.

Здание построят из сэндвич-панелей. На серо-белом фасаде появятся веселые оранжевые акценты и графический рисунок теннисиста.

Планируется, что центр займет всего 20% участка. Остальное уйдет на парковки и зеленую зону.

Проект здания регионального центра настольного тенниса , Павловский тракт , 156б. Альфа-Проект.

Члены градсовета, рассматривая визуализацию, поинтересовались, не мог бы заказчик оставить деревья, которые растут на участке — об этом очень просили жители.

Архитектор Вадим Ломакин объяснил, что на визуализации изобразили клумбы, чтобы градсовет мог оценить фасад здания.

«Мы сохраняем всю ту зеленую зону, которая есть, — сказал Ломакин. — Но естественно нужно проводить санитарную проверку, возможна чистка. Еще старались не срубать деревья у самого Павловского тракта, сохранить всю зелень».

Проект здания регионального центра настольного тенниса , Павловский тракт , 156б. Альфа-Проект.

За это эксперты поблагодарили заказчика и поддержали строительство.

Проект финансируется краевой адресной инвестиционной программой. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин пообещал выделить краю 250 млн рублей на строительство центра.

Проект здания регионального центра настольного тенниса , Павловский тракт , 156б. Альфа-Проект.

Прикрытый от глаз

На заседании повторно рассмотрели проект реконструкции склада в многоквартирный жилой дом на ул. Пушкина, 23. Вернее, здесь, скорее, не реконструкция, а обычное строительство — склад сносят.

В девятиэтажном доме запроектированы 71 квартира. Здание практически по всему периметру окружают одно- и двухэтажные постройки — административные, коммерческие, офисные. Многоэтажка будто бы попала в петербургский двор-колодец.

С южной стороны, где появится небольшой зеленый двор с детской площадкой, остается небольшой просвет на улицу — его закроют «ширмой». Чтобы поиграть с объемом, архитектор Владимир Золотов применил прием из парковой архитектуры.

Так двор отгородят «прозрачным» металлическим забором — его основание представляют объемные «рамки», которые будут подсвечиваться ночью. Это не защитный, а декоративный элемент.

Подсветка появилась и на фасаде здания — теперь в темное время будут выделяться силуэт здания сверху и входная группа. На сам фасад добавили детали, они перекликаются с «рамками» придомового забора.

Проект дома на ул. Пушкина , 23. Мастерская Золотова.

Выгуливать домашних животных предлагают за триста метров от дома, у Ковша — между железной дорогой и забором.

Замдиректора учреждения «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко уточнил, какие технические меры для борьбы с грунтовыми водами применят при воплощении проекта.

Архитектор уклонился от ответа, сославшись на то, что у заказчика (компания Аркадия Вахлова «На Ползунова») уже были проекты на этой улице и проблема ему знакома.

«Если даже на этапе градсовета заказчик не дал никаких предложений по понижению их уровня, лично меня это сильно настораживает, — сказал Боженко. — На это нужно обратить особое внимание».

Проект дома на ул. Пушкина , 23. Мастерская Золотова.

Смутила экспертов и инсоляция первых этажей, где запроектированы квартиры. Окружающая застройка утром будет закрывать их от солнца.

«Инсоляция проходит по норме, но на пределе, — сказал Владимир Золотов. — Можно использовать первый этаж, как помещение общего пользования для жильцов дома: детский сад, зал для отдыха или спорта. Этот вопрос обсуждается».

Сергей Боженко также ответил, что двор скорее дискомфортный и неудобство обострится зимой, когда его будет заметать снегом. Также возможность сквозного движения автомобилей может в конечном счете привести к жалобам жильцов.

«Ну и коммерческая стоимость жилья на первых двух этажах будет снижена, но это проблема заказчика», — сказал эксперт.

Проект дома на ул. Пушкина , 23. Мастерская Золотова.

Владимир Золотов ответил, что считает замкнутый зданиями двор уютным и комфортным. А на глухой стене гаража, на который будут смотреть первые этажи дома, можно нарисовать граффити или использовать для сменных выставок, или вовсе покрасить в белый цвет, чтобы от него отражались солнечные лучи — так повысится освещенность двора.

Члены градсовета решили, что застройщик может устранить замечания в рабочем порядке, и одобрили проект.