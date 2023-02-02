Отмыли заброшенное здание, известное по скандальному делу экс-мэра Барнаула

Заброшенное здание, расположенное в центре Барнаула напротив главного офиса краевой налоговой службы, очистили от многочисленных «наскальных» рисунков. Здание это по-своему знаменитое — оно фигурировало в уголовном деле бывшего барнаульского градоначальника, а потом и само не раз становилось предметом судебных разбирательств. На днях оно попало в объектив фотокорреспондента altapress.ru, который и засвидетельствовал его улучшенный внешний вид.

История: от уголовного дела к решениям суда

Здание на ул. Пролетарской, 89 предполагалось использовать как офисное, но оно не эксплуатировалось никогда. Построила его еще в 2014 году фирма «Технология» (ныне ликвидированная). Внешний вид будущего офисника не вызывал восторгов у архитекторов ни тогда, ни сегодня.

«Этот „шедевр“ давно уже пустует — и это в самом центре города! Из-за его „шедевральности“ никто, видно, в нем не хочет находиться», — написал недавно на своей страничке в соцсетях архитектор Владимир Антоненко.

Но судьба объекта повисла на волоске не из-за архитектурных качеств. В 2015 году следствие по уголовному делу тогдашнего мэра Барнаула Игоря Савинцева пришло к выводу: участок под зданием выделен незаконно. И суд с этим выводом согласился.

И вскоре другой суд постановил его снести — это должна была сделать фирма «Технология». Пока шли разбирательства, за ним никто не присматривал. В 2020 году внутрь без особых трудностей пробралась корреспондентка altapress.ru.

Там она обнаружила битые стекла, остатки костра, мусор и т.п. Постепенно росло и количество граффити на стенах.

Настоящее: от смены собственника к реконструкции

Но то решение суда не исполнили и объект не снесли. Потому что еще в одном судебном процессе право собственности на это него признали за Алтайским краем. После этого все входы в здание и окна заколотили.

А в 2022 году правительство края наняло новосибирскую фирму «Проектная компания «Крипта», чтобы та разработала проект его реконструкции. Контракт с ней заключил «Центр госзакупок Алтайского края»).

Барнаул , ул. Пролетарская , 89. Анна Зайкова.

И вот недавно здание почистили, отмыли от надписей, кое-где граффити закрасили. И теперь, несмотря на некоторые дефекты, оно выглядит намного лучше, чем раньше. В чем и убедился фотокорреспондент altapress.ru.

А вот тендер на реконструкцию еще не назначен — очевидно, это произойдет после сдачи проекта фирмой «Крипта». Работу она должна сдать до 15 февраля 2023 года. Ранее сообщалось, что в будущем в здании, возможно, разместится одной из краевых ведомств.