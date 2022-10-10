10 октября
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Жизнь

Курочка-стриптизерша и мэр-шопоголик. Altapress.ru вспоминает, как в Барнауле открывали «Сити-центр» и что там продавали

Кажется, что «Сити-центр» был с нами всегда. Но только кажется. Altapress.ru вспоминает, как 17 лет назад он открыл свои стеклянные двери и что там искали покупатели.

Как открывали "Сити-центр" в 2005 году.
Как открывали "Сити-центр" в 2005 году.
Дмитрий Лямзин.

«Сити-центр» — первый торгово-развлекательный центр в Барнауле. Когда-то на этом месте находились частные дома. Потом здесь начали строить новый ЦУМ. Затем пришли 90-е, здание оказалось заброшенным.

В 2001 году площади приобрел «Барнаульский пивоваренный завод» и возобновил строительство, значительно переработав проект.

390 млн рублей вложил БПЗ в создание «Сити-центра», по данным СМИ.

Открыли «Сити-центр» 5 марта 2005 года. Судя по фотографиям, в концертной программе принимала участие курица-стриптизерша. Возможно, это была ростовая кукла — никто уже и не помнит.

Как открывали &quot;Сити-центр&quot; в 2005 году.
Как открывали «Сити-центр» в 2005 году.
Дмитрий Лямзин.
Как открывали &quot;Сити-центр&quot; в 2005 году.
Как открывали «Сити-центр» в 2005 году.
Дмитрий Лямзин.
Как открывали &quot;Сити-центр&quot; в 2005 году.
Как открывали «Сити-центр» в 2005 году.
Дмитрий Лямзин.
Как открывали &quot;Сити-центр&quot; в 2005 году.
Как открывали «Сити-центр» в 2005 году.
Дмитрий Лямзин.

Несомненно одно: красную ленточку перерезал мэр Владимир Колганов, которому через четыре года предъявят обвинение в превышении должностных полномочий.

Как открывали &quot;Сити-центр&quot; в 2005 году.
Как открывали «Сити-центр» в 2005 году.
Дмитрий Лямзин.

Что продавали в «Сити-центре» в 2005 году

1 тыс. квадратных метров на первом этаже занял продуктовый супермаркет «Ладья». Пятый этаж введут в эксплуатацию позже. Переговоры о сдаче в аренду под фуд-корт велись с компанией «Ростикс».

В навигаторе центра можно увидеть, что в «Сити» принимали коммунальные платежи и обменивали валюту, продавали DVD, VHS, СD, дубленки, также «элитное нижнее белье» и многое другое.

Как открывали &quot;Сити-центр&quot; в 2005 году.
Как открывали «Сити-центр» в 2005 году.
Дмитрий Лямзин.

К моменту открытия «Сити-центра» уже два года как работал гипермаркет «Алтай».

Как писал «Коммерсантъ», в то время «Сити-центре» аренда составляла от 1 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц на 3−5-м этажах, до 1,5 тыс. рублей — на 1−2-м этажах.

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