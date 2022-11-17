17 ноября
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Жизнь

Квентин Тарантино планирует снять сериал в 2023 году

Кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино сообщил, что в 2023 году хочет вернуться на телевидение и снять сериал, сообщает журнал Variety.

Однажды...Тарантино
Однажды...Тарантино
kinopoisk.ru

По данным журнала, Тарантино рассказал о планах на сериал 16 ноября в Нью-Йорке на презентации своей книги «Спекуляции о кино». Однако никаких деталей режиссер не рассказал. Известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов.

Ранее Тарантино уже работал на телевидении, где снял два эпизода сериала «C.S.I.: Место преступления». Однако Variety пишет, что пока не известно, действительно ли режиссер займется новым проектом.

Чем известен Квентин Тарантино

В 1994 Тарантино прославился, когда выпустил «Криминальное чтиво». Кинолента, бюджет которой составил $8 млн, принесла $100 млн прибыли, получила главный приз Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», премию «Оскар» за оригинальный сценарий и еще ряд наград.

Также Квентин Тарантино снял фильмы «Бешеные псы» (1992), «Убить Билла» (2003; 2004), «Джанго освобожденный» (2012), «Однажды в… Голливуде» (2019).

Кстати «Однажды в… Голливуде» режиссер назвал своим лучшим фильмом.

Ранее россияне обратились к Квентину Тарантино с просьбой спасти «Дом Пастернака».

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