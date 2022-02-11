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Жизнь

Россияне обратились к Квентину Тарантино с просьбой спасти «Дом Пастернака»

Жители города Касимов Рязанской области записали видеообращение к американскому режиссеру Квентину Тарантино, попросив его помочь сохранить разрушающийся «Дом Пастернака». В здании жил дядя знаменитого поэта и писателя, врач Осип Кауфман — с него был написан роман «Доктор Живаго».

Однажды...Тарантино
Однажды...Тарантино
kinopoisk.ru

В своем обращении жители города отметили, что знают о его любви к русской литературе и, в частности, к творчеству Бориса Пастернака, с которым у западного режиссера «духовная связь».

В качестве доказательства они приложили знаменитые фотографии, где Тарантино обнимает памятник на могиле русского литератора.

В ролике можно увидеть, что дом действительно находится в плачевном состоянии — обломки вместо крыши, выбиты стекла, хаос и беспорядок внутри.

«Мы хотим сохранить ту частичку дореволюционной России, которая была так дорога Борису Пастернаку. Мы хотим превратить этот дом в музей», — рассказали жители.

Также в своем обращении они отметили, что им «стыдно обращаться к американскому режиссеру».

Но местные власти не оставили выбора: «Чиновники разводят руками и говорят, что нет средств на реконструкцию», — пожаловались активисты.

В СМИ отмечают, что мэр города пока никак не смог прокомментировать видеообращение, поскольку находится на больничном, пишет daily.afisha.ru.

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