Лариса Долина и Александр Розенбаум приедут на фестиваль Рождественского на Алтае

Народные артисты России Лариса Долина и Александр Розенбаум приедут в Алтайский край на фестиваль Роберта Рождественского. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

Фестиваль пройдет в Барнауле и на родине поэта в Косихе с 23 по 25 июня.

В селе Косиха традиционным местом встречи станет Яр любви.

«Косиха — это самый насыщенный, финальный день. Программа будет расписана буквально по часам: она будет включать выступления самодеятельных коллективов, которые споют песни на стихи Рождественского. Всего будут работать шесть площадок — литературная, рок-сцена, народная сцена и так далее», — рассказала Безрукова.

Хедлайнерами концерта на Яру любви станут народные артисты Лариса Долина и Александр Розенбаум.

Также в финале фестиваля пройдет вручение губернаторской премии им. Роберта Рождественского.

Сообщается также, что на Рождественский фестиваль в большом составе приедет семья поэта — его дочь Екатерина Рождественская, ее сыновья Дмитрий и Даниил, а также шестилетняя правнучка Роберта Полина.

Безрукова не исключила, что, возможно, правнучка даже выступит на сцене театра драмы вместе с бабушкой, Екатериной Робертовной.

Напомним, в этом году отмечается 90-летие со дня рождения Роберта Рождественского.

В последний раз фестиваль его имени в очном формате прошел еще до пандемии, в 2019 году. Тогда altapress.ru узнал, много ли гостей Косихи знают стихи известного поэта.