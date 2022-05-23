23 мая
﻿
Жизнь

Лариса Долина и Александр Розенбаум приедут на фестиваль Рождественского на Алтае

Народные артисты России Лариса Долина и Александр Розенбаум приедут в Алтайский край на фестиваль Роберта Рождественского. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

Певица Лариса Долина.
Певица Лариса Долина.
kremlin.ru

Фестиваль пройдет в Барнауле и на родине поэта в Косихе с 23 по 25 июня.

В селе Косиха традиционным местом встречи станет Яр любви.

«Косиха — это самый насыщенный, финальный день. Программа будет расписана буквально по часам: она будет включать выступления самодеятельных коллективов, которые споют песни на стихи Рождественского. Всего будут работать шесть площадок — литературная, рок-сцена, народная сцена и так далее», — рассказала Безрукова.

Хедлайнерами концерта на Яру любви станут народные артисты Лариса Долина и Александр Розенбаум.

Также в финале фестиваля пройдет вручение губернаторской премии им. Роберта Рождественского.

Сообщается также, что на Рождественский фестиваль в большом составе приедет семья поэта — его дочь Екатерина Рождественская, ее сыновья Дмитрий и Даниил, а также шестилетняя правнучка Роберта Полина.

Безрукова не исключила, что, возможно, правнучка даже выступит на сцене театра драмы вместе с бабушкой, Екатериной Робертовной.

Напомним, в этом году отмечается 90-летие со дня рождения Роберта Рождественского.

В последний раз фестиваль его имени в очном формате прошел еще до пандемии, в 2019 году. Тогда altapress.ru узнал, много ли гостей Косихи знают стихи известного поэта.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость