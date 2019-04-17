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Жизнь

Лазарева суббота 2019: какого числа, что это за праздник и что можно есть

Лазарева суббота в 2019 году наступает 20 апреля. Этот праздник православные отмечают накануне Вербного воскресенья, чуть больше чем за неделю до Пасхи. Рассказываем, что за праздник Лазарева суббота, в чем ее смысл и что можно есть в этот день.

Облака. Свет. Лучи
Облака. Свет. Лучи
СС0

Лазарева суббота в 2019 году

Лазарева суббота — праздник накануне Вербного воскресенья. В этот день православные вспоминают чудо, которое совершил сын божий Иисус Христос. Он воскресил своего друга, праведного Лазаря, который умер от болезни.

Согласно Евангелию, когда Христос пришел в село, где жил Лазарь, его друг уже несколько дней был мертв. Однако Иисус Христос повелел убрать камень, закрывающий вход в пещеру, где покоился умерший, и позвал: «Лазарь! Иди вон». И произошло чудо, пишет pravmir.ru.

Лазареву субботу празднуют во время Великого поста. Однако в этот день по церковному уставу можно есть рыбную икру.

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