Лазарева суббота 2019: какого числа, что это за праздник и что можно есть

Лазарева суббота в 2019 году
Лазарева суббота — праздник накануне Вербного воскресенья. В этот день православные вспоминают чудо, которое совершил сын божий Иисус Христос. Он воскресил своего друга, праведного Лазаря, который умер от болезни.
Согласно Евангелию, когда Христос пришел в село, где жил Лазарь, его друг уже несколько дней был мертв. Однако Иисус Христос повелел убрать камень, закрывающий вход в пещеру, где покоился умерший, и позвал: «Лазарь! Иди вон». И произошло чудо, пишет pravmir.ru.
Лазареву субботу празднуют во время Великого поста. Однако в этот день по церковному уставу можно есть рыбную икру.