Ледяной щит Гренландии за один день потерял 11 млрд тонн «панцыря»

Волна жары, накрывшая на прошлой неделе Европу, достигла Арктики. Ледяной покров Гренландии пережил крупнейшую потерю за лето, утратив 31 июля 11 млрд тонн поверхностного льда за один день, сообщает mir24.tv.

В конце июля температура достигла рекордного максимума в Гренландии, где особенно ощущаются последствия изменения климата — лед тает гораздо быстрее, чем ожидалось ранее.

Последствия — драматические и захватывающие одновременно.

Исследование

Согласно исследованию, проведенному Университетом Огайо (США), в период с 2002-го по 2016 год Гренландия потеряла 280 млрд тонн льда.

Жара-2019

Жара в этом году только ускорила процесс — на западе Гренландии рождаются огромные реки и озера с талой водой. <Только в июле ледяной щит потерял 217 млрд тонн льда>

Ледяной щит и Мировой океан

Ледяной щит Гренландии является вторым по величине в мире. Его таяние в этом сезоне уже внесло около 0,5 миллиметра в уровень Мирового океана, пишет bfm.ru.

Ранее ученые заявили, что уровень Мирового океана может подняться на 2,4 метра к 2100 году.

Данные геологов

По данным геологов, современный ледниковый период в истории Земли начался примерно 2,6 млн лет назад. Площадь оледенения и температуры поверхности Земли на всем его протяжении не были постоянными — то есть ледники постоянно отступали и наступали. Эти циклы связаны с «качаниями» орбиты Земли, меняющими то, как много тепла получают полюса и умеренные широты.