Легендарный бутик в центре Барнаула вытеснила федеральная сеть

В Барнауле на углу проспекта Ленина и улицы Молодежной закрылся бутик фабрики Betty Barclay, который работал там с 2003 года. Об этом в соцсетях сообщила его владелица Ирина Чанцева. Ожидается, что в ближайшее время на этом месте откроется магазин федеральной сети.

Ирина Чанцева,

владелица магазинов одежды в Барнауле:

Сегодня был последний рабочий день в магазине Betty Barclay. С 2003 года эта вывеска была на центральном перекрёстке нашего города. Очень быстро пролетели эти годы. Они вместили в себя головокружительные успехи в продажах, кризис 2008 года, падения и опять подъем, стабилизацию и стагнацию. Они вместили в себя смены налоговых правил, смены курсов валют, смены таможенных правил, мои слёзы и страхи, мои надежды. В них были разбитые витрины, кражи, налоговые проверки, неудачные коллекции и блестящие коллекции.

Бутик Betty Barclay был единственный в сети магазинов Ирины Чанцевой на арендованных площадях. Собственник-москич уже нашел нового партнера. «Он готов платить за площадь больше. Что это за бренд, я не знаю. Но мы уже планируем передать ключи. Думаю, в ближайшее время появится новая вывеска и все станет ясно».

Теперь фабрику Betty Barclay будут представлять в мультибрендовом магазине #бутикподшпилем. «Мы сами распоряжаемся наполнением этого бутика, отдавая предпочтение востребованным брендам и коллекциям», — поясняет Ирина Чанцева. Она подчеркивает, что продолжит работать в сегменте одежды премиального уровня.

Ирина Чанцева,

владелица магазинов одежды в Барнауле:

Очевидно, что с 2015 года объем поставок зарубежной брендовой одежды сократился. Сейчас мы отмечаем возрождение российской текстильной промышленности. К нам, ритейлерам, постоянно обращаются представители фабрик Москвы, Подмосковья, Питера, Ростова, Калуги и других «узлов», где «поднимают» голову различные фабрики. Даже Бишкек стучится к нам. Его производители готовы отшивать коллекции по индивидуальным заказам. Однако мы продолжим работать в своем сегменте.

Отметим, что торговля формата стрит-ритейл в Барнауле переживает период активной ротации. Предприниматели ищут концепции, которые окажутся востребованными в условиях невысоких доходов населения. Хорошо приживаются кофейни и пиццерии сетевых операторов, а также пробуются авторские проекты. Некоторые проекты уходят в прошлое. Например, в Барнауле больше нет ресторана «Моцарелла» Ливи Данелии.