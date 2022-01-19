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Жизнь

Легкий мороз, слабый снег и сильный гололед обещают в Алтайском крае на Крещение

Празднование Крещения в Алтайском крае пройдет в условиях совсем некрепкого мороза и сильного гололеда.

Крещенские купания-2021.
Крещенские купания-2021.
Анна Зайкова.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в среду, 19 января, в крае будет преимущественно без осадков, местами по югу небольшой снег.

В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры составят −9…−14 градусов, по югу местами −3…−8 градусов.

Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Температура в краевой столице −10…−12 градусов. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду.

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