Легкий морозец и без осадков: зима подкрадывается к жителям Алтая

Наверное, закончились теплые осенние деньки. "Вишенкой" на торте стал ураганный ветер, который принес в Алтайский край вместе с разрушениями и морозную погоду.

Так, 21 ноября в регионе дневная температура будет колебаться в минусах от 4 до градусов мороза. В Барнауле — от 4 до 6 градусов мороза.

Ветер северо-восточный. На всей территории региона преимущественно без осадков.

Ранее сообщалось, что в Алтайский край пришла морозная погода. Также выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

Много снежных дней придется на вторую половину декабря, но к наступлению Нового года снег прекратится. Установится ветреная морозная погода.