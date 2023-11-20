20 ноября
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Жизнь

Шкваловый ворот в Барнауле: ЧП на Оби и апокалипсис в дендрарии. Вспоминаем, как это было

Накануне в Алтайском крае бушевал ураган. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду, по данным регионального МЧС. Скорость ветра в другом измерении — 126 километров в час. Это не первая стихия, которая на памяти барнальцев.

Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Соцсети

Апокалипсис

Так, 23 июня 2018 года в Барнауле прошел необычно сильный шторм. Его приближение выглядело, как наступление апокалипсиса. Шквалистый ветер, ливень, град, мгновенно наступившая темнота и грозовые облака напугали барнаульцев. Впоследствии эксперты рассказали, что это было опасное природное явление шкваловый ворот.

О явлении

Необычные тучи, которые тогда появились перед барнаульским штормом, называют "шкваловым воротом" или "грозовым валом". Он образуется когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивают облака в такую интересную форму.

"Шкваловый ворот" нередко путают с торнадо. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра.

Хроника

  • Теплоход «Барракуда» попал в шторм на Оби, столкнулся с опорой Нового моста и лишился веранды. «Барракуду» понесло по течению в сторону острова. Баржу с людьми — по течению Оби. И «Мурена» оказалась в свободном плавании.
  • Теплоход «Москва-176» тоже атаковали 2,5-метровые волны. Судно пришвартовалось около берега и переждало стихию, после чего отправилось на помощь другим суднам. В итоге капитан «Москвы» спас больше сотни человек — как своих пассажиров, так и пассажиров «Барракуды».
  • Тот ветер уничтожил каждое второе крупное дерево, в том числе 70-летние ели-великаны в барнаульском дендрарии. Такой катастрофы за 85-летнюю историю уникального комплекса не было.
  • Барнаул частично остался без света и воды. Пострадали центральные кварталы и многие ТЦ.
  • Упавшие деревья в Барнауле перегородили дорогу в разных частях города и лестницу в Нагорный парк.
  • На строительной площадке в центре Барнаула произошла трагедия: погиб 50-летний крановщик. Мужчина находился в кабине крана, который в один миг снесло порывом ветра.
  • На Новом мосту на бок упали две фуры и грузовая «Газель».
  • Грозовой шквал чуть не потопил туристов, сплавлявшихся по Оби. Компанию мотало от одного берега к другому, вещи с плота срывало ветром. Путешественники успели заснять эпичные кадры.

Похожее явление барнаульцы наблюдали также 20 июня 2017 года, только тогда воротник был трубчатой формы.

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