Легко и вкусно. ТОП-3 весенних блюда, которые «разгрузят» организм после холодов

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Щавелевый пирог

Ингредиенты

Пшеничная мука — 2 столовых ложки;

Миндальная мука — 2 чайных ложки;

Сахарная пудра — 4 столовых ложки;

Яйца куриные — 1 штука;

Сливочное масло — 30 граммов;

Щавель — 300 граммов;

Мед — 2 чайных ложки;

Корица — 0,5 чайных ложки;

Тростниковый сахар — 2 чайных ложки;

Ванилин — по вкусу.

Мука. СС0

Приготовление

Перемешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, солью и ванилином. К ним добавьте яйцо, пшеничную и миндальную муку. Замесите тесто, отправьте его в холодильник на 40 минут, а дальше раскатайте из него тонкий корж.

Приготовьте начинку: мелко нарвите щавель и заправьте его «соусом» из меда, корицы и тростникового сахара. Оставьте массу пропитаться на 15 минут.

Равномерно распределите начинку по коржу.

Выпекайте пирог при 180 градусах 25−30 минут. Приятного аппетита!