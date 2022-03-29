Легко и вкусно. ТОП-3 весенних блюда, которые «разгрузят» организм после холодов

Ингредиенты
- Пшеничная мука — 2 столовых ложки;
- Миндальная мука — 2 чайных ложки;
- Сахарная пудра — 4 столовых ложки;
- Яйца куриные — 1 штука;
- Сливочное масло — 30 граммов;
- Щавель — 300 граммов;
- Мед — 2 чайных ложки;
- Корица — 0,5 чайных ложки;
- Тростниковый сахар — 2 чайных ложки;
- Ванилин — по вкусу.
Приготовление
Перемешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, солью и ванилином. К ним добавьте яйцо, пшеничную и миндальную муку. Замесите тесто, отправьте его в холодильник на 40 минут, а дальше раскатайте из него тонкий корж.
Приготовьте начинку: мелко нарвите щавель и заправьте его «соусом» из меда, корицы и тростникового сахара. Оставьте массу пропитаться на 15 минут.
Равномерно распределите начинку по коржу.
Выпекайте пирог при 180 градусах 25−30 минут. Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Капуста — 300 граммов;
- Свежие огурцы — 1 штука;
- Петрушка — 50 граммов;
- Растительное масло — 2 столовых ложки;
- Соевый соус — 1 столовая ложка;
- Соль — по вкусу;
- Семена кунжута — для украшения.
Приготовление
Хорошо промытую капусту очистите от верхних листьев и нарежьте тонкой соломкой. Затем мелко нашинкуйте огурец и петрушку.
Соедините овощи в миске и заправьте их соевым соусом с растительным маслом.
Тщательно перемешайте салат. Его также можно посолить и украсить семенами кунжута. Готово!
Ингредиенты
- Вода — 2−2,5 литра;
- Куриное филе — 300 граммов;
- Консервированный зеленый горошек — 100 граммов;
- Сладкий перец — 2 штуки;
- Кабачок — 2 штуки (если крупный, то один);
- Морковь — 1 штука;
- Лук — 1 штука;
- Зелень — по вкусу;
- Сливочное масло — для жарки овощей;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу.
Приготовление
Отварите куриное филе в подсоленной воде, затем выньте и нарежьте его кубиками.
Лук и морковь мелко натрите и пассеруйте на сливочном масле до золотистости. Пока зажарка готовится, добавьте в бульон нашинкованные картофель и перец. Подождите 5−7 минут, и также отправьте в бульон кабачок с горошком.
Варите суп до готовности кабачка. В конце положите в него куриное мясо и украсьте зеленью. Можно подавать!