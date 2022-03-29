29 марта
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Жизнь

Легко и вкусно. ТОП-3 весенних блюда, которые «разгрузят» организм после холодов

Диетологи в голос твердят, что весной важно больше гулять и… Есть овощи. Простые рецепты вкусных диетических блюд — в нашей подборке.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/
1
Щавелевый пирог

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 2 столовых ложки;
  • Миндальная мука — 2 чайных ложки;
  • Сахарная пудра — 4 столовых ложки;
  • Яйца куриные — 1 штука;
  • Сливочное масло — 30 граммов;
  • Щавель — 300 граммов;
  • Мед — 2 чайных ложки;
  • Корица — 0,5 чайных ложки;
  • Тростниковый сахар — 2 чайных ложки;
  • Ванилин — по вкусу.
Мука.
Мука.
СС0

Приготовление

Перемешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой, солью и ванилином. К ним добавьте яйцо, пшеничную и миндальную муку. Замесите тесто, отправьте его в холодильник на 40 минут, а дальше раскатайте из него тонкий корж.

Приготовьте начинку: мелко нарвите щавель и заправьте его «соусом» из меда, корицы и тростникового сахара. Оставьте массу пропитаться на 15 минут.

Равномерно распределите начинку по коржу.
Выпекайте пирог при 180 градусах 25−30 минут. Приятного аппетита!

2
Весенний салат с капустой

Ингредиенты

  • Капуста — 300 граммов;
  • Свежие огурцы — 1 штука;
  • Петрушка — 50 граммов;
  • Растительное масло — 2 столовых ложки;
  • Соевый соус — 1 столовая ложка;
  • Соль — по вкусу;
  • Семена кунжута — для украшения.
Капуста, овощи, продукты.
Капуста, овощи, продукты.
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Приготовление

Хорошо промытую капусту очистите от верхних листьев и нарежьте тонкой соломкой. Затем мелко нашинкуйте огурец и петрушку.

Соедините овощи в миске и заправьте их соевым соусом с растительным маслом.

Тщательно перемешайте салат. Его также можно посолить и украсить семенами кунжута. Готово!

3
Овощной суп

Ингредиенты

  • Вода — 2−2,5 литра;
  • Куриное филе — 300 граммов;
  • Консервированный зеленый горошек — 100 граммов;
  • Сладкий перец — 2 штуки;
  • Кабачок — 2 штуки (если крупный, то один);
  • Морковь — 1 штука;
  • Лук — 1 штука;
  • Зелень — по вкусу;
  • Сливочное масло — для жарки овощей;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец — по вкусу.
Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
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Приготовление

Отварите куриное филе в подсоленной воде, затем выньте и нарежьте его кубиками.

Лук и морковь мелко натрите и пассеруйте на сливочном масле до золотистости. Пока зажарка готовится, добавьте в бульон нашинкованные картофель и перец. Подождите 5−7 минут, и также отправьте в бульон кабачок с горошком.

Варите суп до готовности кабачка. В конце положите в него куриное мясо и украсьте зеленью. Можно подавать!

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