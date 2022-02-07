2 Рецепт: какой морс приготовить , чтобы помочь организму после ковида?

Для приготовления «постковидного» морса Анжелика Дюваль порекомендовала использовать разные ягоды.

Морс. кафе-закусочная «Вобла»

Вот такой рецепт она предложила:

«Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещает туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый живой морс».

Диетолог добавила, что кипятить напиток не нужно. Иначе в нем станет недостаточно для лечебного эффекта витаминов.