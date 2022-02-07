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Еще глоточек. Какие напитки вредны после COVID-19, а какие — полезны

Какие напитки помогают восстановить организм после ковида, а какие, наоборот, вредны, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Чай.
Чай.
https://unsplash.com/
1 Что пить, чтобы восстановиться после коронавируса?

При восстановлении после COVID-19 нужно обязательно пить воду, подчеркнула Дюваль радио Sputnik.

Кроме того, отметила врач-диетолог, можно разнообразить рацион полезными морсами и настоями. Это поможет быстрее набраться сил.

2 Рецепт: какой морс приготовить, чтобы помочь организму после ковида?

Для приготовления «постковидного» морса Анжелика Дюваль порекомендовала использовать разные ягоды.

Морс.
Морс.
кафе-закусочная «Вобла»

Вот такой рецепт она предложила:

«Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещает туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый живой морс».

Диетолог добавила, что кипятить напиток не нужно. Иначе в нем станет недостаточно для лечебного эффекта витаминов.

3 Какие еще напитки придадут сил после коронавируса?

По словам Дюваль, после ковида полезны настои на основе зеленого чая. Кстати, в него тоже можно добавлять клюкву и некоторые фрукты.

Чай.
Чай.
unsplash.com

«Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовых ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40−50 и пейте его в течение дня», — сказала врач.

4 Что делать, если питье остыло?

Если питье остыло, его можно разбавить теплой водой. Но ни в коем случае не кипятком.

5 А что нельзя пить при восстановлении после COVID-19?

При восстановлении после COVID-19 не следует пить черный чай и кофе.

Кофе.
Кофе.
CCO

«Также в список запрещенных (напитков — Прим. ред.) я бы внесла сладкие газированные напитки», — посоветовала Анжелика Дюваль.

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