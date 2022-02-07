При восстановлении после COVID-19 нужно обязательно пить воду, подчеркнула Дюваль радио Sputnik.
Кроме того, отметила врач-диетолог, можно разнообразить рацион полезными морсами и настоями. Это поможет быстрее набраться сил.
Для приготовления «постковидного» морса Анжелика Дюваль порекомендовала использовать разные ягоды.
Вот такой рецепт она предложила:
«Берем два литра воды, доводим до 80 градусов и помещает туда промытые ягоды, примерно 200 граммов. Чтобы была сладость, советую добавлять клубнику: клубника и облепиха, клубника и клюква. После этого можно воспользоваться блендером или толкушкой для картофеля, и получится здоровый живой морс».
Диетолог добавила, что кипятить напиток не нужно. Иначе в нем станет недостаточно для лечебного эффекта витаминов.
По словам Дюваль, после ковида полезны настои на основе зеленого чая. Кстати, в него тоже можно добавлять клюкву и некоторые фрукты.
«Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовых ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40−50 и пейте его в течение дня», — сказала врач.
Если питье остыло, его можно разбавить теплой водой. Но ни в коем случае не кипятком.
При восстановлении после COVID-19 не следует пить черный чай и кофе.
«Также в список запрещенных (напитков — Прим. ред.) я бы внесла сладкие газированные напитки», — посоветовала Анжелика Дюваль.