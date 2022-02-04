На Алтае могут развернуть дополнительные детские ковидные госпитали

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко оценила ситуацию как крайне неблагополучную.

«Число заболевших растет во всех возрастных группах, но наиболее высокие темпы среди детского населения: от 7 до 14 лет заболеваемость выросла в три раза, от 15 до 17 лет — в четыре раза», — отметила она.

Алтайский минздрав готов развернуть дополнительные ковидные госпитали для детей.

«Коечный фонд в ближайшее время будет увеличен до 700 коек, а в дальнейшем может возрасти до 1000», — подчеркнули на совещании.

Руководителям детских образовательных учреждений всех типов напомнили, что они могут самостоятельно приостанавливать учебный процесс без специального разрешения.

Более того, они должны приостанавливать учебу на срок не менее семи дней или переводить на дистант классы и группы, если ОРВИ или гриппом заболели 20% учащихся, или если выявили хотя бы одного заболевшего ковидом.

Учебное заведение закрывается на карантин полностью, если заболели ОРВИ или гриппом не менее 20% обучающихся.

В Роспотребназоре также подчеркнули, что родители несут ответственность за нахождение детей на изоляции.

Ранее алтайский минобр рассказал, сколько школ и детсадов на полном или частичном карантине из-за ковида и ОРВИ — сотни на данный момент.