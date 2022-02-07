Шесть длительных симптомов омикрон-штамма назвали специалисты

Врачи назвали шесть длительных симптомов омикрон-штамма коронавируса, пишет Express со ссылкой на результаты исследования ученых из организации Zoe COVID Symptom Study.

Так, в списке оказались «ковидные пальцы» — красный, фиолетовый или синеватый цвет пальцев ног, сопровождающийся зудом или волдырями у зараженных омикрон-штаммом. При этом такой симптом характерен и для других вариантов коронавируса.

При омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах.

Другой симптом — сухость кожи, похожая на экзему, на шее и груди.

«Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любой момент во время или после заражения и обычно долго не проходит», — уточнили доктора.

Сыпь, похожая на потницу, и сыпь, характерная для крапивницы, являются еще двумя симптомами омикрон-штамма коронавируса, пишет Lenta.ru. Она может не проходить неделями.

Также зараженные сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.

Ранее были названы восемь препаратов для борьбы с омикроном.