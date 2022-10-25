4

Борьба за сохранение природы

Основной метод борьбы Just Stop Oil — гражданское сопротивление.

Они не применяют насилия, однако нередко приклеивают себя к стенам, привязывают к различным объектам и усаживаются на проезжую часть, рискуя попасть под колеса автомобиля.

Также они причиняют вред произведениям искусства, считая, что жизнь планеты важнее картин. В числе их жертв — «Телега для сена» Джона Констебля, «Подсолнухи» Ван Гога и копия работы Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».