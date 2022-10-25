Движение Just Stop Oil («Просто остановите нефть») появилось 14 февраля под влиянием другого движения против климатических изменений — Extinction Rebellion.
Впервые они объявили о себе, когда чуть не сорвали церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии (BAFTA). Тогда активисты распылили зеленый дым перед красной дорожкой.
Цель активистов — добиться, чтобы правительство Великобритании прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива.
Также участники борются за обеспечение достойного уровня жизни людей в условиях топливного кризиса, сообщает Sky News.
К многочисленным выступлениям движение подтолкнуло объявление британского правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс.
Они заявили, что планируют расширить добычу ископаемого топлива, чтобы противостоять энергетическому кризису.
Основной метод борьбы Just Stop Oil — гражданское сопротивление.
Они не применяют насилия, однако нередко приклеивают себя к стенам, привязывают к различным объектам и усаживаются на проезжую часть, рискуя попасть под колеса автомобиля.
Также они причиняют вред произведениям искусства, считая, что жизнь планеты важнее картин. В числе их жертв — «Телега для сена» Джона Констебля, «Подсолнухи» Ван Гога и копия работы Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
Своими действиями Just Stop Oil привлекли других активистов на радикальные поступки.
Так, эко-активисты Letzte Generation в Германии облили картофельным пюре картину из серии «Стога сена» Клода Моне.
Их соотечественники, эко-активисты из группы Scientist Rebellion, приклеили себя к полу в музее Volkswagen. Однако их протест не удался и уже меньше, чем через двое суток, они попросили о еде и медицинской помощи.