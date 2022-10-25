25 октября
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Жизнь

Леонардо да Винчи, Ван Гог и Карл III — кто еще пострадал от рук эко-вандалистов Just Stop Oil

Эко-активисты движения Just Stop Oil совершают одну вандальную выходку за другой. Они облили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога, метнули торт в Карла III (правда, воскового в Музее мадам Тюссо) и написали под картиной Леонардо да Винчи «No New Oil». Чего они добиваются и что это за движение — в материале altapress.ru.

Организация Just Stop Oil
Организация Just Stop Oil
Скриншот из YouTube
1
Что известно о движении?

Движение Just Stop Oil («Просто остановите нефть») появилось 14 февраля под влиянием другого движения против климатических изменений — Extinction Rebellion.

Впервые они объявили о себе, когда чуть не сорвали церемонию вручения кинопремии Британской киноакадемии (BAFTA). Тогда активисты распылили зеленый дым перед красной дорожкой.

2
Цели движения

Цель активистов — добиться, чтобы правительство Великобритании прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива.

Также участники борются за обеспечение достойного уровня жизни людей в условиях топливного кризиса, сообщает Sky News.

3
Что стало спусковым крючком?

К многочисленным выступлениям движение подтолкнуло объявление британского правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс.

Они заявили, что планируют расширить добычу ископаемого топлива, чтобы противостоять энергетическому кризису.

Организация Just Stop Oil
Организация Just Stop Oil
Скриншот из YouTube
4
Борьба за сохранение природы

Основной метод борьбы Just Stop Oil — гражданское сопротивление.

Они не применяют насилия, однако нередко приклеивают себя к стенам, привязывают к различным объектам и усаживаются на проезжую часть, рискуя попасть под колеса автомобиля.

Также они причиняют вред произведениям искусства, считая, что жизнь планеты важнее картин. В числе их жертв — «Телега для сена» Джона Констебля, «Подсолнухи» Ван Гога и копия работы Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Организация Just Stop Oil
Организация Just Stop Oil
Скриншот из YouTube
5
Дурной пример

Своими действиями Just Stop Oil привлекли других активистов на радикальные поступки.

Так, эко-активисты Letzte Generation в Германии облили картофельным пюре картину из серии «Стога сена» Клода Моне.

Их соотечественники, эко-активисты из группы Scientist Rebellion, приклеили себя к полу в музее Volkswagen. Однако их протест не удался и уже меньше, чем через двое суток, они попросили о еде и медицинской помощи.

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