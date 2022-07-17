58-летний сотрудник бассейна снял на видео переодевающуюся посетительницу. Женщина подала в суд

Инцидент случился в феврале 2022 года.
58-летний сотрудник спорткомплекса снял на камеру, как переодевается посетительница бассейна. Однако женщина заметила это и обратилась в полицию.
Мужчина успел удалить видео с телефона, но его удалось восстановить. В итоге обвиняемый вину признал.
Суд назначил для подглядывающего мужчины наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 8 месяцев, пишет «Сибдепо».
Зимой в Барнауле разыскивали мужчину, который зашел за девочкой в подъезд и снял штаны.