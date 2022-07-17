58-летний сотрудник бассейна снял на видео переодевающуюся посетительницу. Женщина подала в суд

В Кемерове сотрудник бассейна снял на видео переодевание посетительницы, за что получил полгода исправительных работ.

Инцидент случился в феврале 2022 года.

58-летний сотрудник спорткомплекса снял на камеру, как переодевается посетительница бассейна. Однако женщина заметила это и обратилась в полицию.

Мужчина успел удалить видео с телефона, но его удалось восстановить. В итоге обвиняемый вину признал.

Суд назначил для подглядывающего мужчины наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 8 месяцев, пишет «Сибдепо».

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