17 июля
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Жизнь

58-летний сотрудник бассейна снял на видео переодевающуюся посетительницу. Женщина подала в суд

В Кемерове сотрудник бассейна снял на видео переодевание посетительницы, за что получил полгода исправительных работ.

В бассейне.
В бассейне.
СС0

Инцидент случился в феврале 2022 года.

58-летний сотрудник спорткомплекса снял на камеру, как переодевается посетительница бассейна. Однако женщина заметила это и обратилась в полицию.

Мужчина успел удалить видео с телефона, но его удалось восстановить. В итоге обвиняемый вину признал.

Суд назначил для подглядывающего мужчины наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 8 месяцев, пишет «Сибдепо».

Зимой в Барнауле разыскивали мужчину, который зашел за девочкой в подъезд и снял штаны.

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