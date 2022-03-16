Барнаульцу, напавшему с расстегнутой ширинкой на девушку 1 января, грозит до 6 лет

В Алтайском крае перед судом предстанет молодой человек, напавший на девушку ранним утром после встречи Нового года, сообщает региональный СК.

Напомним, рано утром 1 января 2022 года мужчина напал на женщину в безлюдном месте в Барнауле.

«По словам пострадавшей, он достал свой половой орган и пытался засунуть ей в рот», — рассказали ранее.

После неудачной попытки молодой человек убежал. 13 января стало известно, что 23-летнего барнаульца задержали.

«Несмотря на то, что злоумышленник принял меры, чтобы его не опознала потерпевшая (надел балаклаву и перчатки, а также скрыл следы биологического происхождения), через две недели сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его личность. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой свободы», — рассказали в СК.

Барнаулец вину признал, дело направили в суд. Парню грозит до 6 лет лишения свободы за «насильственные действия сексуального характера с применением насилия».

Ранее другая жительница Барнаула столкнулась в подъезде с эксгибиционистом, распускающим руки.