5 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Левон Огуречник — 5 июня. Что можно и нельзя делать

5 июня православная церковь отмечает обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. На Руси этот день считался последним сроком для посадки огурцов и других овощей, поэтому в народном календаре он получил название «Левон Огуречник». В 2024 году этот праздник выпадает на среду.

Огурцы.
Огурцы.
freepik.com/azerbaijan_stockers

История праздника

Святой Леонтий — один из выдающихся архипастырей XI века. Он был пострижеником Печерского монастыря и стал первым епископом, вышедшим из Киевских пещер.

Позднее его назначили на Ростовскую кафедру. Там он обращал в христианство языческие племена, строил храм Архистратига Михаила и крестил местных жителей.

В 1073 году по указу волхвов был убит святитель Леонтий. Его похоронили в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове. Через 87 лет храм сгорел, но при строительстве нового храма были найдены нетленные мощи святого. Это событие стало основой церковного праздника, отмечаемого в начале лета.

В день обретения мощей верующие приходят в церковь, чтобы обратиться с молитвой к святому. У него просят укрепления веры, мудрости и терпения, а также хорошего урожая.

Яйца.
Яйца.
Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Традиции и приметы

В этот период в деревнях заканчивали сажать огурцы, так как считалось, что позже они не успеют созреть. Посадками занимались женщины, стараясь избегать посторонних глаз — существовало поверье, что если кто-то будет наблюдать за процессом, то огурцы будут горькими и невкусными.

Тогда же начинали сеять коноплю, из которой готовили масло для лечения кашля, болезней легких и кожных заболеваний. Поэтому праздник назывался Левон Огуречник или Левон Конопляник.

Наши предки верили, что если провести все работы на Леонтьев день, урожай уродится знатным. В почву обязательно добавляли скорлупу яиц в качестве удобрения, веря, что она помогает всходам. Кроме того, у восточных славян яйцо было символом возрождения и плодородия.

Секрет. Тайна.
Секрет. Тайна.
СС0

Что можно и нельзя делать 5 июня 2024 года

Как и многие другие церковные праздники, этот день имеет свои ограничения и запреты. Нельзя сквернословить, сплетничать и ссориться, чтобы не испортить отношения с близкими и не привести к разладу в семье.

Согласно народным поверьям, на Леонтия не стоит чинить старые вещи, переставлять предметы в доме или переезжать на новое место — это может привести к неприятностям и неудачам. Также не рекомендуется пересчитывать деньги, чтобы избежать финансовых проблем в будущем.

Кроме того, не следует рассказывать о своих снах и делиться планами. Считается, что Леонтьев день любит тишину, и если поделиться сокровенным с кем-либо, особенно с малознакомыми людьми, то задуманное не сбудется.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Душа в заветной лире…»
Игры летнего сезона
Топ-5 маршрутов лета
Каникулы с «Бонифацием»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость