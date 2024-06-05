5 июня православная церковь отмечает обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского. На Руси этот день считался последним сроком для посадки огурцов и других овощей, поэтому в народном календаре он получил название «Левон Огуречник». В 2024 году этот праздник выпадает на среду.

История праздника

Святой Леонтий — один из выдающихся архипастырей XI века. Он был пострижеником Печерского монастыря и стал первым епископом, вышедшим из Киевских пещер.

Позднее его назначили на Ростовскую кафедру. Там он обращал в христианство языческие племена, строил храм Архистратига Михаила и крестил местных жителей.

В 1073 году по указу волхвов был убит святитель Леонтий. Его похоронили в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове. Через 87 лет храм сгорел, но при строительстве нового храма были найдены нетленные мощи святого. Это событие стало основой церковного праздника, отмечаемого в начале лета.

В день обретения мощей верующие приходят в церковь, чтобы обратиться с молитвой к святому. У него просят укрепления веры, мудрости и терпения, а также хорошего урожая.

Яйца. Источник: ru.freepik.com/author/freepik

Традиции и приметы

В этот период в деревнях заканчивали сажать огурцы, так как считалось, что позже они не успеют созреть. Посадками занимались женщины, стараясь избегать посторонних глаз — существовало поверье, что если кто-то будет наблюдать за процессом, то огурцы будут горькими и невкусными.

Тогда же начинали сеять коноплю, из которой готовили масло для лечения кашля, болезней легких и кожных заболеваний. Поэтому праздник назывался Левон Огуречник или Левон Конопляник.

Наши предки верили, что если провести все работы на Леонтьев день, урожай уродится знатным. В почву обязательно добавляли скорлупу яиц в качестве удобрения, веря, что она помогает всходам. Кроме того, у восточных славян яйцо было символом возрождения и плодородия.

Секрет. Тайна. СС0

Что можно и нельзя делать 5 июня 2024 года

Как и многие другие церковные праздники, этот день имеет свои ограничения и запреты. Нельзя сквернословить, сплетничать и ссориться, чтобы не испортить отношения с близкими и не привести к разладу в семье.

Согласно народным поверьям, на Леонтия не стоит чинить старые вещи, переставлять предметы в доме или переезжать на новое место — это может привести к неприятностям и неудачам. Также не рекомендуется пересчитывать деньги, чтобы избежать финансовых проблем в будущем.

Кроме того, не следует рассказывать о своих снах и делиться планами. Считается, что Леонтьев день любит тишину, и если поделиться сокровенным с кем-либо, особенно с малознакомыми людьми, то задуманное не сбудется.

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