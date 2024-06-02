2 июня Русская православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Довмонта, в Святом Крещении — Тимофея Псковского. Этот день также известен как Тимофей Грядочник.

Что за день 2 июня

Тимофей Грядочник получил такое прозвище из-за того, что его праздник приходился на время активных работ в огороде. На Тимофея начинали сажать огурцы.

Считалось, что работу по посадке огурцов нужно провести скрытно, особенно первую грядку.

Первый выросший огурец полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Люди верили, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик, то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. Тогда смотрели, не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей.

С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.

Огурец. freepik.com/timolina

Что нельзя делать 2 июня

По приметам 2 июня, в день святого благоверного князя Довмонта (Тимофея Псковского), нельзя:

сажать огурцы на виду у всех;

допускать, чтобы кто-то посторонний увидел первый выросший огурец;

также считалось, что если на огурцах пожелтели плети, это результат сглаза недобрых соседей;

Беременным женщинам вязать и шить, иначе ребенок может запутаться в пуповине;

В этот день нельзя оставлять детей с чужими людьми, отдавать кому-то детские вещи.

Народные приметы 2 июня на погоду

В народе считалось, что если на Тимофея Грядочника расквакались лягушки — огуречные плети будут активно расти.

Также по приметам обилие шишек на елях предвещало хороший урожай огурцов.

Если в первые два дня июня шел дождь, то весь месяц ожидалась сухая погода.

Вороны, сидящие клювами в одну сторону, указывали на скорое усиление ветра.

А вечерняя роса предвещала ясный день.

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