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Жизнь

Что обязательно нужно сделать 2 июня для хорошего урожая

2 июня Русская православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Довмонта, в Святом Крещении — Тимофея Псковского. Этот день также известен как Тимофей Грядочник.

Огурец.
Огурец.
freepik.com/Freepik

Что за день 2 июня

Тимофей Грядочник получил такое прозвище из-за того, что его праздник приходился на время активных работ в огороде. На Тимофея начинали сажать огурцы.

Считалось, что работу по посадке огурцов нужно провести скрытно, особенно первую грядку.

Первый выросший огурец полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Люди верили, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик, то вскоре пожухнут все плети.

В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. Тогда смотрели, не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей.

С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.

Огурец.
Огурец.
freepik.com/timolina

Что нельзя делать 2 июня

По приметам 2 июня, в день святого благоверного князя Довмонта (Тимофея Псковского), нельзя:

  • сажать огурцы на виду у всех;
  • допускать, чтобы кто-то посторонний увидел первый выросший огурец;
  • также считалось, что если на огурцах пожелтели плети, это результат сглаза недобрых соседей;
  • Беременным женщинам вязать и шить, иначе ребенок может запутаться в пуповине;
  • В этот день нельзя оставлять детей с чужими людьми, отдавать кому-то детские вещи.

Народные приметы 2 июня на погоду

  • В народе считалось, что если на Тимофея Грядочника расквакались лягушки — огуречные плети будут активно расти.
  • Также по приметам обилие шишек на елях предвещало хороший урожай огурцов.
  • Если в первые два дня июня шел дождь, то весь месяц ожидалась сухая погода.
  • Вороны, сидящие клювами в одну сторону, указывали на скорое усиление ветра.
  • А вечерняя роса предвещала ясный день.

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