Что за день 2 июня
Тимофей Грядочник получил такое прозвище из-за того, что его праздник приходился на время активных работ в огороде. На Тимофея начинали сажать огурцы.
Считалось, что работу по посадке огурцов нужно провести скрытно, особенно первую грядку.
Первый выросший огурец полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте. Люди верили, что если кто-то посторонний увидит первый огурчик, то вскоре пожухнут все плети.
В более теплых районах огурцы ко дню Тимофея Грядочника уже всходили. Тогда смотрели, не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это результат сглаза недобрых соседей.
С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещал обилие шишек на елях.
Что нельзя делать 2 июня
По приметам 2 июня, в день святого благоверного князя Довмонта (Тимофея Псковского), нельзя:
- сажать огурцы на виду у всех;
- допускать, чтобы кто-то посторонний увидел первый выросший огурец;
- также считалось, что если на огурцах пожелтели плети, это результат сглаза недобрых соседей;
- Беременным женщинам вязать и шить, иначе ребенок может запутаться в пуповине;
- В этот день нельзя оставлять детей с чужими людьми, отдавать кому-то детские вещи.
Народные приметы 2 июня на погоду
- В народе считалось, что если на Тимофея Грядочника расквакались лягушки — огуречные плети будут активно расти.
- Также по приметам обилие шишек на елях предвещало хороший урожай огурцов.
- Если в первые два дня июня шел дождь, то весь месяц ожидалась сухая погода.
- Вороны, сидящие клювами в одну сторону, указывали на скорое усиление ветра.
- А вечерняя роса предвещала ясный день.
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