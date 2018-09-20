Лидер алтайских коммунистов опубликовала снимок в шикарном вечернем платье «Париж»

Фотографию Мария Прусакова подписала следующими словами:
— Твое дело живет, comandante CHE GUEVARA.
Как рассказала altapress.ru сама первый секретарь крайкома, это фото было сделано 4 сентября, когда Мария отмечала свое 35-летие. Картину с Че Геварой подарила ей товарищ по партии, депутат АКЗС Вероника Лапина. А платье, в котором Прусакова блистала на своем юбилее, называется «Париж»: на нем есть небольшие цветные изображения того, с чем ассоциируется этот французский город.
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