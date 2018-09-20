Читайте нас в соцсетях
20 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Жизнь
4931

Лидер алтайских коммунистов опубликовала снимок в шикарном вечернем платье «Париж»

20 сентября первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова выложила свой праздничный look в Facebook. На снимке у лидера коммунистов вычурная прическа, Мария сидит на фоне портрета латиноамериканского революционера Че Гевары в красивом черном платье с прозрачной накидкой.

Мария Прусакова в вечернем платье "Париж".
Мария Прусакова в вечернем платье "Париж".
www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383

Фотографию Мария Прусакова подписала следующими словами:

— Твое дело живет, comandante CHE GUEVARA.

Мария Прусакова в вечернем платье &quot;Париж&quot;.
Мария Прусакова в вечернем платье «Париж».
www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383

Как рассказала altapress.ru сама первый секретарь крайкома, это фото было сделано 4 сентября, когда Мария отмечала свое 35-летие. Картину с Че Геварой подарила ей товарищ по партии, депутат АКЗС Вероника Лапина. А платье, в котором Прусакова блистала на своем юбилее, называется «Париж»: на нем есть небольшие цветные изображения того, с чем ассоциируется этот французский город.

Смотрите также другие look’и Марии Прусаковой:

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка