Лидер алтайских коммунистов опубликовала снимок в шикарном вечернем платье «Париж»

20 сентября первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова выложила свой праздничный look в Facebook . На снимке у лидера коммунистов вычурная прическа, Мария сидит на фоне портрета латиноамериканского революционера Че Гевары в красивом черном платье с прозрачной накидкой.

Фотографию Мария Прусакова подписала следующими словами:

— Твое дело живет, comandante CHE GUEVARA.

Мария Прусакова в вечернем платье «Париж». www.facebook.com/profile.php?id=100009430366383

Как рассказала altapress.ru сама первый секретарь крайкома, это фото было сделано 4 сентября, когда Мария отмечала свое 35-летие. Картину с Че Геварой подарила ей товарищ по партии, депутат АКЗС Вероника Лапина. А платье, в котором Прусакова блистала на своем юбилее, называется «Париж»: на нем есть небольшие цветные изображения того, с чем ассоциируется этот французский город.

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