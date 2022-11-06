6 ноября
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Жизнь

Ликер Jagermeister могут заменить «Легендами Алтая»

Аперитив «Легенды Алтая» может заменить уходящий с российского рынка ликер Jagermeister, передают РИА Новости.

Jagermeister.
Jagermeister.
unsplash.com

Напомним, ликер Jagermeister приостановили поставлять в Россию. Однако продукт включили в перечень товаров для параллельного импорта.

В Алтайском крае пошли дальше и уже предложили замену алкогольному напитку.

«Два года назад мы вывели на рынок травяной аперитив „Легенды Алтая“, который по вкусу и консистенции очень похож на немецкий ликер. В его составе 22 травы, собранные в алтайских горах. На производство напитка уходит 3−4 месяца, никаких добавок и ароматизаторов мы не используем», — рассказал управляющий компанией «Тейси» Максим Байкалов.

В торговые сети напиток уже поставляют, стоит он дешевле: 600 рублей за бутылку 0,5 литра.

Ранее Байкалов предложил жестче бороться с бутлегерами.

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