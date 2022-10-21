21 октября
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Жизнь

Лики люков. Какие современные события и явления предсказали канализационные крышки в Барнауле

Altapress.ru нашел в своем архиве целую папку с фотографиями канализационных люков от Михаила Хаустова. Внимательно вглядевшись, мы поняли, что все время в нашем распоряжении были настоящие предсказания будущего. Некоторые символы, замаскированные под ЖКХ-отметки, уже получилось расшифровать. Что же случится дальше — поможет узнать ваша фантазия. Смотрите под ноги!

Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Михаил Хаустов.

5G вышки

На первом люке мы видим надпись «телефон», изображение некого передатчика и молний. «Телефонный кабель?», — спросите вы. «5G вышка», — говорит Вечность.

«Молнии» на крышке не только символизируют мобильные волны, но и отсылают нас к небезызвестному сакральному знаку «Не влезай — убьет». Именно такой новая технология предстала в глазах людей, собирающихся жечь вышки и готовить шапочки из фольги.

Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Михаил Хаустов.

Волны коронавируса

Еще одни волны показаны теперь на по-настоящему грозном знаке. Ведь это волны коронавируса. «К» — «ковид». Это так очевидно.

Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Михаил Хаустов.

Биткойн

Если вы до сих пор думали, что все это шутка, то люк на фотографии развеет сомнения. «Монетка» с B лежит на полосах, напоминающих сеть. Всемирную сеть.

И вот вам факт: если сложить стоимость всех люков, которые неблагонадежным гражданам удалось унести на металлом в год этой фотосъемки, то как раз получится текущий курс биткойна.

Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Михаил Хаустов.
Биткоин.
Биткоин.
Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

Иммиграция в Израиль

Звезда, напоминающая государственный символ Израиля, и «молния» со стрелочкой. Очевидно, что речь идет о стремительной, как вспышка, иммиграции. Так железная крышка и предсказала отъезд Аллы Пугачевой.

Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Михаил Хаустов.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Михаил Хаустов.
Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

BTS

Люки пытались предсказать появление бешено популярной группы красивых корейских мальчиков BTS. Но ошиблись на одну букву: вместо «БиТиэС» вышло «ГТС». Но может быть, нас ждет еще одна мировая сенсация?

Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Михаил Хаустов.

Попробуйте сами расшифровать тайные знаки барнаульских люков.

Если предсказания получаются слишком мрачными, вот вам бонус для хорошего настроения. Очаровательный люк-черепашка.

Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Барнаульские люки, которые предсказывают будущее.
Михаил Хаустов.
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