Лики люков. Какие современные события и явления предсказали канализационные крышки в Барнауле

Altapress.ru нашел в своем архиве целую папку с фотографиями канализационных люков от Михаила Хаустова. Внимательно вглядевшись, мы поняли, что все время в нашем распоряжении были настоящие предсказания будущего. Некоторые символы, замаскированные под ЖКХ-отметки, уже получилось расшифровать. Что же случится дальше — поможет узнать ваша фантазия. Смотрите под ноги!

5G вышки

На первом люке мы видим надпись «телефон», изображение некого передатчика и молний. «Телефонный кабель?», — спросите вы. «5G вышка», — говорит Вечность.

«Молнии» на крышке не только символизируют мобильные волны, но и отсылают нас к небезызвестному сакральному знаку «Не влезай — убьет». Именно такой новая технология предстала в глазах людей, собирающихся жечь вышки и готовить шапочки из фольги.

Барнаульские люки , которые предсказывают будущее. Михаил Хаустов.

Волны коронавируса

Еще одни волны показаны теперь на по-настоящему грозном знаке. Ведь это волны коронавируса. «К» — «ковид». Это так очевидно.

Барнаульские люки , которые предсказывают будущее. Михаил Хаустов.

Биткойн

Если вы до сих пор думали, что все это шутка, то люк на фотографии развеет сомнения. «Монетка» с B лежит на полосах, напоминающих сеть. Всемирную сеть.

И вот вам факт: если сложить стоимость всех люков, которые неблагонадежным гражданам удалось унести на металлом в год этой фотосъемки, то как раз получится текущий курс биткойна.

Барнаульские люки , которые предсказывают будущее. Михаил Хаустов. Биткоин. Фото: Алтайский филиал РАНХиГС.

Иммиграция в Израиль

Звезда, напоминающая государственный символ Израиля, и «молния» со стрелочкой. Очевидно, что речь идет о стремительной, как вспышка, иммиграции. Так железная крышка и предсказала отъезд Аллы Пугачевой.

Барнаульские люки , которые предсказывают будущее. Михаил Хаустов. Барнаульские люки , которые предсказывают будущее. Михаил Хаустов. Алла Пугачева. Соцсети.

BTS

Люки пытались предсказать появление бешено популярной группы красивых корейских мальчиков BTS. Но ошиблись на одну букву: вместо «БиТиэС» вышло «ГТС». Но может быть, нас ждет еще одна мировая сенсация?

Барнаульские люки , которые предсказывают будущее. Михаил Хаустов.

Попробуйте сами расшифровать тайные знаки барнаульских люков.

Если предсказания получаются слишком мрачными, вот вам бонус для хорошего настроения. Очаровательный люк-черепашка.