Лики люков. Какие современные события и явления предсказали канализационные крышки в Барнауле

5G вышки
На первом люке мы видим надпись «телефон», изображение некого передатчика и молний. «Телефонный кабель?», — спросите вы. «5G вышка», — говорит Вечность.
«Молнии» на крышке не только символизируют мобильные волны, но и отсылают нас к небезызвестному сакральному знаку «Не влезай — убьет». Именно такой новая технология предстала в глазах людей, собирающихся жечь вышки и готовить шапочки из фольги.
Волны коронавируса
Еще одни волны показаны теперь на по-настоящему грозном знаке. Ведь это волны коронавируса. «К» — «ковид». Это так очевидно.
Биткойн
Если вы до сих пор думали, что все это шутка, то люк на фотографии развеет сомнения. «Монетка» с B лежит на полосах, напоминающих сеть. Всемирную сеть.
И вот вам факт: если сложить стоимость всех люков, которые неблагонадежным гражданам удалось унести на металлом в год этой фотосъемки, то как раз получится текущий курс биткойна.
Иммиграция в Израиль
Звезда, напоминающая государственный символ Израиля, и «молния» со стрелочкой. Очевидно, что речь идет о стремительной, как вспышка, иммиграции. Так железная крышка и предсказала отъезд Аллы Пугачевой.
BTS
Люки пытались предсказать появление бешено популярной группы красивых корейских мальчиков BTS. Но ошиблись на одну букву: вместо «БиТиэС» вышло «ГТС». Но может быть, нас ждет еще одна мировая сенсация?
Попробуйте сами расшифровать тайные знаки барнаульских люков.
Если предсказания получаются слишком мрачными, вот вам бонус для хорошего настроения. Очаровательный люк-черепашка.