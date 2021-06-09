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Жизнь

Лицею присвоят имя известного алтайского фермера

Ключевскому лицею профессионального образования дадут имя прославленного алтайского фермера Александра Гукова. Вопрос включили в повестку сессии АКЗС, которая состоится 18 июня.

Александр Гуков.
Александр Гуков.
Сергей Башлычев

С предложением обратилось министерство образования и науки Алтайского края, сообщил пресс-центр краевого парламента.

Село Ключи — родина Александра Гукова. Всю свою жизнь он посвятил сельскому хозяйству и остается непререкаемым авторитетом для студентов и преподавателей Ключевского лицея.

Лицей находится в числе ведущих заведений по подготовке сельскохозяйственных рабочих кадров.

В 2016 году Александр Гуков был избран депутатом АКЗС по округу № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы).

Известный фермер скончался 8 марта 2019 года на 72-м году жизни.

Ранее в крае учредили премию «За верность профессии» имени Александра Гукова.

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