Лицею присвоят имя известного алтайского фермера

С предложением обратилось министерство образования и науки Алтайского края, сообщил пресс-центр краевого парламента.
Село Ключи — родина Александра Гукова. Всю свою жизнь он посвятил сельскому хозяйству и остается непререкаемым авторитетом для студентов и преподавателей Ключевского лицея.
Лицей находится в числе ведущих заведений по подготовке сельскохозяйственных рабочих кадров.
В 2016 году Александр Гуков был избран депутатом АКЗС по округу № 2 (Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы).
Известный фермер скончался 8 марта 2019 года на 72-м году жизни.
Ранее в крае учредили премию «За верность профессии» имени Александра Гукова.