25 февраля
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Жизнь

Лыжный марафон и еще 9 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru планирует новую рабочую неделю: лыжный марафон на Трассе здоровья, персональная выставка в «Республике ИЗО», настолки в парке «Изумрудный», несколько занимательных театральных постановок и так (почти) до бесконечности. Выбирайте.

Старт лыжного марафона, посвященного 30-летию компании «Мария-Ра».
Старт лыжного марафона, посвященного 30-летию компании «Мария-Ра».
Фото предоставлено компанией «Мария-Ра».

На выставку

Персональная выставка Елены Дмитриевой «Все во мне и я во всем» в галерее «Республика ИЗО» — 2 марта, 16:00, 12+

В кино

Хоррор от Альберто Корредор «Нечисть» в Галактике — 28 февраля, 20:35, 18+

Романтичный мюзикл от Дэмьена Шазелл «Ла-ла-ленд» в Премьере — 28 февраля, 15:10, 18+

Фильм-мюзикл &quot;Ла-ла-ленд&quot;.
Фильм-мюзикл "Ла-ла-ленд".
Кадр из фильма "Ла-ла-ленд"

В театр

«Непрощенная» в Театре драмы — 29 февраля, 18:30, 16+

«Летучая мышь» в Музыкальном театре — 1 марта, 18:30, 12+

«Чучело» в Молодежном театре — 2 марта, 17:00, 12+

«Медведь» в Крепостном театре — 28 февраля, 19:00, 16+

Спектакль &quot;Непрощенная&quot;.
Спектакль "Непрощенная".
altdrama.ru

В лес

Лыжный марафон на Трассе здоровья «Мария-Ра» — 3 марта, 09:00, 0+

Лыжный марафон в Барнауле.
Лыжный марафон в Барнауле.
Фото: архив компании БМК.

В «Изумрудный»

Настольные игры в визит-центре парка «Изумрудный» — 3 марта, 18:00, 0+

Сегодня занять себя &quot;настолкой&quot; в обществе знакомых или незнакомых по вкусу многим – и большим, и малым.
Сегодня занять себя "настолкой" в обществе знакомых или незнакомых по вкусу многим – и большим, и малым.
mamastrezhi.ru

В филармонию

Концерт «Симфонические вечера». «Класс«А» в Филармонии — 28 февраля, 18:30, 6+

Мария Моисеенко в Филармонии Кузбасса.
Мария Моисеенко в Филармонии Кузбасса.
vk.com/kuzhor

Для детей

«Папа ищет работу» в театре кукол «Сказка» — 29 февраля, 18:30, 6+

Спектакль &quot;Папа ищет работу&quot;
Спектакль "Папа ищет работу"
Фото: Ольга Дубина

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